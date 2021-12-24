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中研院P3實驗室染疫案「三大疏失」被重罰15萬台幣

中央社／張茗喧、江慧珺台北24日電
中研院P3實驗室研究新冠病毒造成外洩引發外界關注，調查單位初步報告指出六大缺失。圖為中研院外觀。(記者許正宏／攝影)
中研院P3實驗室研究新冠病毒造成外洩引發外界關注，調查單位初步報告指出六大缺失。圖為中研院外觀。(記者許正宏／攝影)

台灣中研院P3實驗室人員染疫案，經初步調查發現，實驗人員未依規定穿著防護裝備，中研院生物安全會也沒有落實稽核，指揮中心今天宣布，將對中研院開罰最重15萬元台幣（約5407美元）罰鍰。

前中央研究院P3實驗室人員日前確診COVID-19本土病例（案16816），中研院19日晚間將調查報告送抵中央流行疫情指揮中心，列出3大疏失，指揮中心昨天召開生物安全專家調查小組會議審視調查報告。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，與會專家研判，中研院實驗室之所以造成感染，主要原因為P3實驗室人員進行實驗操作時，未依規定穿著C級防護裝備，包括連身型防護衣、N95口罩、雙層手套、護目鏡及鞋套等，並且在穿脫個人防護裝備及使用生物安全櫃時，都沒有遵守實驗室訂定的標準作業程序。

其次，中研院生物安全會沒有依「感染性生物材料管理辦法」規定，每年落實對實驗室辦理內部稽核，也未追蹤實驗室新進人員相關訓練考核完成情形。

陳時中指出，因應相關疏失，中研院須強化實驗室人員教育訓練並落實訓練後考核機制，以及辦理個人防護裝備的實體演練，確認人員對於個人防護裝備穿脫的認知程度。

陳時中說，由於仍有部分調查細節尚待釐清，將請中研院再提供實驗室人員進出實驗室的電子紀錄、監控影帶以及工作紀錄等，提供調查小組確認，調查小組將於釐清相關事實後，完成最終調查報告，屆時統一對外說明。

陳時中表示，對於中研院未依「感染性生物材料管理辦法」規定，將依「傳染病防治法」第34條及第69條規定，對中研院進行裁處，從重處以最高罰鍰新台幣15萬元。

陳時中 疫情 口罩

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