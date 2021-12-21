台首批「7+7+7」返家採驗 北市638人有2人採檢確診

台北市政府回應，此防疫旅館是針對將解隔離民眾，北市府派出巡迴篩檢車，前往協助為即將解隔離旅客篩檢。圖／讀者提供

台灣採用春節「7+7+7」方案的民眾今起陸續期滿168小時，待醫療單位至防疫旅館 PCR採檢陰性，返家進行居家檢疫環境符合規定後，可全程戴口罩並搭乘防疫專車返家進行7天居家隔離。不過，北市衛生局晚間表示，今早採檢的638人，其中636人陰性、2人陽性，均已收治於醫院隔離治療。

檢疫期間第10天需用家用快篩檢 測1次，隔離期滿前1至2天進行再PCR篩檢1次，待檢疫期滿後，進行自主健康管理第6至7天需用家用快篩採檢1次，並以雙向簡訊回覆篩檢結果。

北市府今派出PCR採檢專車，至信義路某防疫旅館，替隔離滿168小時的民眾做檢疫期滿前採檢。衛生局專委歐佳齡接受採訪時表示，配合國內春節檢疫專案，進行居家檢疫期間及檢疫期滿前採檢，安排行動篩檢巴士至防疫旅館／檢疫所進行PCR採檢，減少檢疫者移動。

衛生局表示，行動篩檢巴士有標準SOP流程，居家檢疫者上車完成採檢後，相關人員將使用酒精消毒環境，再讓下一位檢疫者上車採檢，檢疫者自防疫旅館至行動篩檢巴士所經過的通道也會圍起，避免民眾誤入，為避免混淆，巴士上也會標示「行動篩檢巴士」，以利區別。

針對2名採檢陽性個案，歐佳齡表示，由於中央尚未公布案號，因此無法對外說明，待中央確認並公布案號後，屆時會統一公布。