黑白集／本土7確診仍+0 陳時中的神奇算術

桃園某防疫旅館群聚染疫事件，陳時中說，判定6人群聚、7人同病毒株。(記者沈能元／攝影)

在台灣，新冠肺炎不僅改變人們的生活，也顛覆你我的數學認知。繼5月新創的「校正回歸術」後，陳時中 又展示了「7例改判本土，但今日本土案例仍然+0」的神奇算術，讓人大開眼界。

近兩年來全球疫情並不時出現變種病毒，台灣雖極力清零，卻也因執念「嘉玲」魔力，無法平常心面對「+0」破功。中研院研究助理和防疫旅館 住戶確診，指揮中心都是趁黑擇吉追加，下午記者會則繼續宣布+0。網友譏稱：「皇城之內，一片太平」，真是一語中的。

對比中研院案的8日確診、9日公布，桃園旅館群聚案卻是11日即有確診，媒體16日曝光群聚感染，政府遲至17日才公布。如此蘑菇，難免引來因公投在即而意圖粉飾太平之譏，又或者因事涉桃園，須幫鄭文燦遮羞？

民眾既在政府指定的防疫旅館感染，桃園的7例自須改判本土，陳時中卻堅稱「今天就是沒有本土個案」，不知在拗什麼。不然，他也交代一下，這7人要「校正回歸」到什麼日子？

當疫苗研發不講科學，就會出現衛福部自創「免疫橋接」的江湖膏藥，捧出高端的假神威；但最後，那些信徒仍必須重打。當防疫不誠實面對真相，卻用數字的魔術自欺欺人；如此雖能混淆視聽於一時，終不免被拆穿。請問：陳時中愉悅了誰？（轉載自聯合報）