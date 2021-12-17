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新聞眼／沒人發現就不講 塑造安全假象

記者 邱宜君

中央流行疫情指揮中心幾乎天天開記者會，傳遞各項訊息，看似公開透明，卻直到桃園有旅館被爆正在清空旅客，指揮中心才證實，桃園再度爆發旅宿群聚事件，選擇性公布的作法，難道要等到旅館疫情延燒到社區，人民才有知的權利？

回頭看，要不是北市副市長黃珊珊14日上午透露指揮中心將公布某一個案也是出旅館才確診，指揮中心恐怕也要等到好幾天之後，才願意告訴大眾，原來北市的旅館也有這樣的案例，正在擴大採檢。

桃園的諾富特群聚事件爆發後，指揮中心也曾信誓旦旦說要對全台防疫旅館總體檢，如今桃園爆出第二起防疫旅館群聚、台北也有危機，指揮中心卻只顧把責任甩給地方。

仔細端倪指揮中心，「沒人發現，我就不講」的策略，早已發生在各式各樣的事上。如台北市長柯文哲公開說12月8日屆期的莫德納疫苗並未接種完，指揮中心才對日前的「用完論」改口，承認有數百劑剩餘的莫德納疫苗是打在實驗動物上。

這種「選擇性公布」、「被抓到證據才公布」的態度，不只在疫調、疫苗，甚至連修改死亡個案的定義，都是偷偷來。

指揮中心10月初時才說過「確診後60天內死亡病例都算新冠相關死亡」，日前新增的死亡案例，醫療應變組副組長羅一鈞報告其死亡「研判」與新冠肺炎確診相關。媒體追問，指揮中心發言人莊人祥才說，死亡個案定義已改由醫師研判，至於何時改的？他說「不記得了」。

指揮中心為了讓全台人民活在「一切都很好、執政團隊很強大」的假象，每天開記者會，看似講了很多，真正重要的事情卻什麼都沒有說。

旅館 疫苗 莫德納

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