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中研院染疫 院士陳培哲：總統府應給交代

記者陳宛茜、謝承恩／台北16日電
中研院院士陳培哲。(本報資料照片)
中研院院士陳培哲。(本報資料照片)

中研院P3實驗室研究人員感染新冠病毒事件，暴露中研院重大疏失；但中研院院士陳培哲說，中研院必須檢討，但只究責中研院有欠公允。中研院是基礎科學的研究單位，P3實驗室過去長期閒置，卻因新冠病毒重新活化、並匆忙增設第二間P3實驗室，過程未經合適評估、人才培養也出現斷層，最終導致此事件。

陳培哲還說，中研院直屬總統府，「總統府是不是也應該盡到監督管理中研院的職責？」他認為，總統府有責任說清楚如何管理中研院？中研院為何會出現這些疏漏？總統府必須「給社會一個交代」。

記者就此詢問總統府，但至截稿前總統府未回應。中央疫情指揮中心昨公告新制，要求P2至P4實驗室，要在一個月內設置生物安全主管。

陳培哲說，P3實驗室研究臨床病毒學的「重中之重」，要進入P3實驗室做實驗，必須經過P2實驗室等訓練、擁有豐富歷練才能進入。台灣最好的P3實驗室是在台大醫學院和國防部，兩者都是長期培養人才，此次中研院染疫的研究助理才20多歲，資歷和經驗都不足、卻能進入「重中之重」的P3實驗室，他認為，中研院用人顯然出問題。

他還說，台大P3實驗室位在台大醫學院而非台大校總區、國防部P3實驗室也是獨立於三峽，中研院P3實驗室卻是位在中研院本部，以新冠病毒的感染危險性來說，「沒有分離、風險控管的概念」。照理來說，設立P3需經嚴格的環境評估，「難道可以隨意在市區裡做P3？」他認為中研院治理出問題。

陳培哲認為，中研院「人才不夠、管理也有問題。」他還質疑，中研院如此積極地去做不是其所專長的P3，「是不是為了要執行總統府交付COVID-19種種研發的任務呢？總統府是不是在很短的時間給他們太多的任務，以致忙亂中出錯？」這些可從中研院P3的計畫量看出端倪，可將中研院P3實驗室被交付的計畫跟其他單位的P3計畫比一比。

國防部 疫情

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