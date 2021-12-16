2確診緊鄰而居 防疫旅館又交叉感染？

繼年初桃園諾富特飯店，如今再傳防疫旅館 淪陷，近日台灣兩例境外移入個案均住在台北中正區某防疫旅館，且緊鄰而居，該旅館日前就驗出多起陽性個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，若證實「交叉感染」，案16859將從境外移入改為「本土個案」；衛福部部長陳時中 昨坦言，案16859存在社區風險。

疫調顯示，案16859為30歲女性，入境後第18天確診，因Ct僅12，病毒量極高，顯示剛剛染疫；台北市府針對此確診案擴大採檢時發現，自美返台、住同旅館隔壁的案16870也確診。北市副市長黃珊珊昨天表示，與案16870同自美返台的團員19人，及與案16870同層樓一名入住者已列居家隔離並安排採檢；其他六位同樓層、不同時期入住者，因接觸時間短，先移至其他防疫旅館並採檢，確診入住的防疫旅館樓層全淨空。

羅一鈞表示，昨新確診的案16870為30多歲男性，12月5日入境，當時唾液篩檢陰性，曾與案16859住在同樓層、相鄰房間，隔天出現喉嚨痛、右側扁桃腺腫脹等，並未安排採檢，透過視訊診療，開立藥物後好轉。

羅一鈞指出，案16870發病時間比案16859早，且兩人房間鄰近，將針對兩案進行基因定序比對，且已安排專家、衛生局進行環境調查，釐清是否有共同暴露或交互感染狀況，不排除會把境外移入個案改列為本土個案。