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台防疫旅館2染疫 房間相鄰

記者謝承恩、林麗玉、戴永華／連線報導
15日境外移入個案案16859，遭質疑是在中正區一處防疫旅館內感染，圖為台北市防疫旅館，非當事旅館。記者胡經周／攝影
15日境外移入個案案16859，遭質疑是在中正區一處防疫旅館內感染，圖為台北市防疫旅館，非當事旅館。記者胡經周／攝影

繼年初桃園諾富特飯店，再傳防疫旅館淪陷，近日兩例境外移入個案均住在台北中正區某防疫旅館，且緊鄰而居，該旅館日前就驗出多起陽性個案，台指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，若證實「交叉感染」，案16859將從境外移入改為「本土個案」。衛福部部長陳時中15日坦言，案16859存在社區風險。

疫調顯示，案16859為30歲女性，入境後第18日確診，因Ct僅12，病毒量極高，顯示剛剛染疫；台北市府針對此確診案擴大採檢時發現，自美返國、住同旅館隔壁的案16870也確診。北市副市長黃珊珊15日表示，與案16870同自美返台的團員19人，及與案16870同層樓1名入住者已列居家隔離並安排採檢；其他6位同樓層、不同時期入住者，因接觸時間短，先移至其他防疫旅館並採檢，確診入住的防疫旅館樓層全淨空。

羅一鈞表示，15日新確診的案16870為30多歲本國籍男性，12月5日入境，當時唾液篩檢陰性，曾與案16859住在同樓層、相鄰房間，6日出現喉嚨痛、右側扁桃腺腫脹等，並未安排採檢，透過視訊診療，開立藥物後好轉。

羅一鈞指出，案16870發病時間比案16859早，且2人房間鄰近，將針對兩案進行基因定序比對，且已安排專家、衛生局進行環境調查，釐清是否有共同暴露或交互感染狀況，不排除會把境外移入個案改列為本土個案。

宜蘭縣衛生局表示，接獲案16859確診通知後，除安排住院治療，已匡列同住家人3名及自台北返家時接送的親友1人，4人採檢報告均陰性。個案返家後只有到住家附近商店購物，店家已完成清消，員工PCR採檢皆陰性。

15日新增1例死亡個案為50多歲男性（案10511），6月篩檢確診，住院期間出現呼吸衰竭、插管，8月症狀好轉解隔後，後續因肺纖維化跟肺高壓狀況，進行氧氣治療，死亡原因是缺血性腸炎併敗血性休克。中研院P3實驗室染疫事件，莊人祥表示，應採檢465人，全為陰性。

北市防疫旅館確診個案疫調 製表/林麗玉
北市防疫旅館確診個案疫調 製表/林麗玉
15日境外移入個案案16859，遭質疑是在中正區一處防疫旅館內感染，圖為台北市防...
15日境外移入個案案16859，遭質疑是在中正區一處防疫旅館內感染，圖為台北市防疫旅館，非當事旅館。記者胡經周／攝影

旅館 防疫 篩檢

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