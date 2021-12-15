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春節入境居檢 首批近7成選7+7 串門子最重罰百萬

台灣新聞組／台北15日電  
圖為桃園機場入境旅客在防疫協勤人員協助下，確認檢疫電子資料申報是否確實完成。（本報資料照片）
圖為桃園機場入境旅客在防疫協勤人員協助下，確認檢疫電子資料申報是否確實完成。（本報資料照片）

春節檢疫專案昨日上路，完整接種新冠疫苗的台灣民眾入境後可採「7+7」方案。指揮中心統計，第一批春節檢疫專案回台共826人，其中557人選擇「7+7」方案，占6成8。不過，台北市副市長黃珊珊則批評「7+7」或「10+4」檢疫措施，恐讓台灣付出慘痛代價。

春節檢疫專案「7+7」對象為完整接種新冠疫苗的旅外台灣人，可選擇自費入住旅館或集中檢疫所7天，後7天返家實施加強版居家檢疫，最後再7天自主健康管理。指揮官陳時中提醒，檢疫者於居家檢疫期間不容許外出、串門子，違者開罰15萬（台幣，下同，約5390美元）至100萬元。

此外，返台民眾入境前若未訂好集檢所，就搭機返台，負責調度集中檢疫所的衛福部醫福會執行長王必勝說，除直接開罰外，不會讓違規者滯留機場，而是直接送往特定集檢所隔離，「居住環境會是比較普通的」。今年農曆年節期間，即有十多人違反入境規定。

指揮中心統計，首批春節檢疫專案826人回台，A方案「14+0」177人，占2成1；B方案「10+4」92人，占1成1；C方案「7+7」557人，占比6成8。

王必勝說，春節檢疫專案預約訂房5000多間，但台灣接連出現中研院前研究助理染疫、Omicron境外移入確診個案及移工專案，集檢所幾乎全滿，調度吃緊，壓力很大，必須隨時保持警戒。

昨台灣無本土個案，新增10例境外移入個案。台北市副市長黃珊珊公布1例在14天檢疫解隔離後仍確診的個案，批評「7+7」或「10+4」檢疫措施恐讓台灣付出慘痛代價。對此，指揮中心表示，該確診者為昨公布的境外個案（案16859），本國籍30多歲女性，解隔後確診，Ct值12，顯示才剛染疫，但境外移入機率較高。

指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案於11月26日自柬埔寨入境，列在境外移入個案，打過2劑AZ疫苗，屬於突破性感染，已匡列家屬4人皆為陰性。

黃珊珊前天在臉書提到，10+4與7+7都是在Omicron肆虐前做的決策，等到Omicron發燒後也改不回來了，只能說，我們的考驗正要開始，只是不知會讓台灣付出多大的代價。陳時中則回應，「對於這樣的防疫政策，我是有信心的」，今年跟去年一樣都是在家檢疫，今年7+7還有7天觀察期，而兩者強度「我認為差不多、一樣強。」

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