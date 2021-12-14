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台灣本土疫情平穩 指揮中心：農曆年後可望降級

台灣新聞組╱台北14日電
衛福部長陳時中。(記者謝承恩／攝影)
衛福部長陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台灣昨天無本土及死亡個案，新增五例新冠肺炎境外移入確定病例，指揮中心發言人莊人祥表示，個案分別自越南、英國、中國和馬來西亞入境，全為突破性感染。本土疫情平穩，從12月14日至27日仍維持疫情警戒標準為第二級，指揮官陳時中昨在立法院表示，如狀況不變，有可能春節後降級。

目前Omicron變異株有三例由境外移入病例，但疫情控制得不錯，春節居家檢疫專案今天起實施，春節防疫措施將維持二級警戒，交通部仍鼓勵民眾春節旅遊。

至於陳時中鬆口春節過後可望降級，莊人祥表示，主要前提是本土沒有疫情，另考量Omicron變異株和整個國際疫情的趨勢，若都達到條件，將降為一級，維持以前「防疫新生活運動」，但重要場合仍需戴口罩並維持實聯制。

醫療應變組副組長羅一鈞說，「降級跟邊境鬆綁有著連帶關係」，除了本土疫情和國際變異株趨勢，台灣疫苗第一、二劑涵蓋率必須再往上拉，群體免疫夠強，才能減少相關防疫管制措施。

行政院長蘇貞昌昨天在擴大防疫會議表示，邊境管制仍應維持目前強度，且對個案的相關疫調及接觸者的匡列效率及範圍，皆應加速並從嚴。

外界擔心春節專案「7+7」恐成為防疫破口，對此，莊人祥說，「7+7」方案預約人數少，不論哪個方案都需檢疫14天，只是場所不一樣，且需第六天採檢陰性才可回家檢疫。另外，防疫人員會在檢疫者回家之前確認其家人是否完整接種疫苗，以及能否做到一人一戶。

疫情 防疫 邊境

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