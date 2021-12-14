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新聞評論／學術重鎮犯錯只想切割 螺絲不見了

記者 楊雅棠
中研院P3實驗室研究新冠病毒造成外洩引發外界關注，初步報告指出六大缺失。圖為中研院基因體研究中心外觀。(記者許正宏／攝影)
中研院P3實驗室研究新冠病毒造成外洩引發外界關注，初步報告指出六大缺失。圖為中研院基因體研究中心外觀。(記者許正宏／攝影)

中研院實驗室新進女研究助理染疫引發關注，中研院檢討報告內容讓人瞠目結舌，身為全台學術研究的最高殿堂，卻發生在大學實驗室都不能接受的低級錯誤，而且事後未誠心檢討，還極力想要切割，這已經不是螺絲鬆了，而是螺絲不見，應審慎究責，絕不能重重提起、輕輕放下。

P3實驗室執行生物危險群第三等級的致病原微生物，研究標的為嚴重影響人類健康的高危險傳染病微生物。看似危險，但只要遵循SOP，「實驗室比大流行的社區還安全」。

中研院為國家學術重鎮，不論是人文或科學研究，理應最為嚴謹，但檢討報告中，許多違反實驗室作業準則的行徑，可說是荒腔走板，只能兩人同時進入操作的實驗室，卻同時擠了三個人。實驗結束後，資料登載也不確實。

原本以為只有訓練不足的新人出錯，防護裝備穿脫順序錯誤，沒想到老鳥也出包，在卸除個人防護裝備時，三人中僅一人正確，三人在實驗室中都未穿著鞋套，且直接在中控室中更換鞋子。這些實驗室進出與操作的基本步驟，都有一定程序，想不到中研院卻犯下一連串的錯誤，可見積弊已久。

但面對創院以來最難堪的感染疏失事件，中研院高層並未虛心檢討，只是忙著切割。原本實驗室負責人詹家琮已於12月1日退休，中研院要求媒體修改新聞報導內容，理由是詹家琮已非該院人員。難道詹家琮在事件發生時不是該實驗室負責人？整起事件會因為詹家琮退休而與中研院無關？

冰凍三尺非一日之寒，如此離譜事件絕非現在式，而是早已存在的現象，若不是這次事件，也不會浮上檯面，外界也不會得知中研院的實驗室操作竟然只有這種等級。民進黨政府和指揮中心應徹查中研院疏失，不能因為中研院就查不下去，否則這可能只是一連串錯誤的開端、未來還會爆發更多難以想像的事。

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