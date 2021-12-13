台春節後疫情有望降級？ 指揮中心稱要符合三條件

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(記者楊雅棠／攝影)

新冠肺炎延燒近兩年，指揮中心指揮官陳時中昨天接受前總統陳水扁訪問，被問及何時可以降級時表示，「不會遙遙無期，希望春節專案完畢後，就開始往降級的方向走」。不過對於究竟需要達成哪些條件指揮中心才會降級？發言人莊人祥表示，最主要是本土沒有疫情 ，另外還要考量Omicron變異株和整個國際疫情的趨勢，若條件都達到將降為一級。

莊人祥表示，若降級，就是維持以前的「防疫 新生活運動」，重要的場合還是要戴口罩，並維持實聯制。醫療應變組副組長羅一鈞則表示，由於降級跟邊境鬆綁有連帶關係，因此除了本土疫情和國際變異株趨勢，也跟國內疫苗第一二劑涵蓋率有關，群體免疫夠強才能維持甚至減少對應的防疫管制措施，否則將面臨變異株入侵威脅社區。

目前並未看到變異株有潛伏期縮短的趨勢，因此檢疫仍維持10到14天基本要求，屆時若真的鬆綁，則要看境外移入個案對社區疫情的威脅，確保社區疫情不會激增、不會衝擊醫療量能，才能考慮鬆綁。

而未來若鬆綁，商務客是否有望較一般旅客先開放？莊人祥則表示，因過年期間有很多台商回來，這個期間檢疫量能比較不足，不太可能降級，因此若要開放也是春節專案後才會考慮，但商務確實可能先考量，不過這和降級是不同的考慮。

至於郵輪 復航，莊人祥表示，交通部和郵輪業者都已做相當完善的規畫，12月10日指揮中心已請郵輪業者和相關部會，針對所提人員限制進行討論。目前除了交通部提的專案之外，大致希望所有遊客登船前都要提供檢驗陰性報告，旅客離船前，也要自費PCR檢驗，陰性才能返回社區。另外，所有工作人員和旅客都要完整接種14天。