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台疫情警戒 12月14日至27日維持二級

記者楊雅棠、邱宜君／台北13日電
(圖：指揮中心提供)
(圖：指揮中心提供)

上周出現三名Omicron境外移入個案，不過指揮中心今天仍宣布從12月14日至12月27日維持疫情警戒標準為第二級。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，與民眾有關的戴口罩規定都與之前相同，沒有加嚴或放寬；營業場域也依然要遵守實聯制、量體溫、環境清消等防疫措施。

針對春節專案，有網路調查發現三成多民眾希望「7+7」全面改成「14+0」。發言人莊人祥則表示，採取「7+7」方案的預約數少，且不論哪個方案，都是檢疫十四天只是場所改變，並在第六天採檢陰性才可搭防疫計程車回家檢疫。另外也會在檢疫者回家前確認家人是否都有接種兩劑疫苗，以及是否能做到一人一戶，都符合才能進行「7+7」方案，盼民眾放心。

至於實聯制的作用屢遭外界批評作用有限，是否逐步鬆綁？莊人祥則表示，一旦有本土個案或境外移入個案可能在檢驗出陽性在社區活動時，實聯制都可幫助疫調，是目前整體疫調不可或缺的部分。

12月14日至12月27日相關措施及規定如下：

一、維持現行戴口罩規定，外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形，得免戴口罩(本次未調整)：

(一)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.於室內外從事運動、唱歌時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

4.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

5.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

6.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(二)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(三)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域維持應遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫規範，以兼顧防疫與生活品質。

口罩 防疫 疫情

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