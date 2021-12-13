中研院染疫報告揭6大疏失：防護不當不只1人

中研院基因體研究中心P3實驗室前助理驚傳染疫，中研院院長廖俊智今至立法院社會福利 及衛生環境委員會對此作出專案報告。報告內容直指「自述與紀錄不一致」、「實驗室意外通報流程」及「穿脫防護裝備流程」都出現瑕疵，甚至沒在生物安全櫃操作帶病毒的小鼠。另有影帶證實，穿脫防護裝備流程不正確的研究人員，不只該員一人。

書面報告中亦歸納初步調查揭露六大疏失：

(一)鼠咬意外事故未依院內環安衛規定及該實驗室 SOP 通報。

(二)實驗室環境污染疑似操作未遵照該實驗室 SOP。未在生物安全櫃中操作小鼠，責任歸屬仍待確定。

(三)個人防護裝備穿卸流程未完全依照SOP。責任歸屬仍待確定。

(四)新進人員仍在訓練中，疑未得到足夠操作訓練。

(五)實驗室操作過程中似未有管理或資深人員於中控室監控。

(六)單位及院方應加強督導，重新審視督導機制。

廖俊智報告中也列出懲處方式。責任歸屬釐清後，針對約聘人員，將依情節給予申誡或記過處分。其對於所擔任之工作確不能勝任時，則依法予以資遣。

針對有違反規定的研究人員或研究技術人員，則列出八項嚴厲處置。包括書面警告、撤銷或廢止本院曾頒發之獎項並追回獎金。限制各類學術活動及研究計畫之申請。停止使用各項學術行政資源。停止兼任本院或各研究所(處、中心)主管職、行政職、各委員會職務。學術研究績效不得評為第二級以上。留職停薪。違反情節重大，足認不適任研究工作者，提前終止聘約。