中研院染疫報告揭6大疏失：防護不當不只1人
中研院基因體研究中心P3實驗室前助理驚傳染疫，中研院院長廖俊智今至立法院社會福利及衛生環境委員會對此作出專案報告。報告內容直指「自述與紀錄不一致」、「實驗室意外通報流程」及「穿脫防護裝備流程」都出現瑕疵，甚至沒在生物安全櫃操作帶病毒的小鼠。另有影帶證實，穿脫防護裝備流程不正確的研究人員，不只該員一人。
書面報告中亦歸納初步調查揭露六大疏失：
(一)鼠咬意外事故未依院內環安衛規定及該實驗室 SOP 通報。
(二)實驗室環境污染疑似操作未遵照該實驗室 SOP。未在生物安全櫃中操作小鼠，責任歸屬仍待確定。
(三)個人防護裝備穿卸流程未完全依照SOP。責任歸屬仍待確定。
(四)新進人員仍在訓練中，疑未得到足夠操作訓練。
(五)實驗室操作過程中似未有管理或資深人員於中控室監控。
(六)單位及院方應加強督導，重新審視督導機制。
廖俊智報告中也列出懲處方式。責任歸屬釐清後，針對約聘人員，將依情節給予申誡或記過處分。其對於所擔任之工作確不能勝任時，則依法予以資遣。
針對有違反規定的研究人員或研究技術人員，則列出八項嚴厲處置。包括書面警告、撤銷或廢止本院曾頒發之獎項並追回獎金。限制各類學術活動及研究計畫之申請。停止使用各項學術行政資源。停止兼任本院或各研究所(處、中心)主管職、行政職、各委員會職務。學術研究績效不得評為第二級以上。留職停薪。違反情節重大，足認不適任研究工作者，提前終止聘約。
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