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中研院傳鼠咬沒上報？疾管署：至今未收到通報單

記者邱宜君／台北13日電
左為民眾黨立委賴香伶，右為中研院生物安全會執行長徐松錕。翻攝自國會頻道
左為民眾黨立委賴香伶，右為中研院生物安全會執行長徐松錕。翻攝自國會頻道

中研院基因體研究中心P3實驗室前助理驚傳染疫，延燒出職場霸凌事件。民眾黨立委賴香伶今於立院追問，當時的實驗室負責人詹家琮認為鼠咬是低風險，不用通報，這有符合流程嗎？中研院院長廖俊智坦言不符合流程。中研院生物安全會依規定應向疾管署通報鼠咬事故，事發多時，疾管署署長周志浩表示，還沒有收到通報單。

賴香伶先問詹家琮，這名助理是新手，還是已經訓練完備？是否有協同督導、再訓練機制？詹家琮表示，該員5月到職，前三個月在P2實驗室做定量PCR，試用期滿之後到P3實驗室，進入P3只有大約兩個月，每次進入實驗室都有較資深人員陪同。

賴香伶回頭問廖俊智，研究人員被鼠咬，詹家琮認定低風險，不需通報，這有符合流程嗎？廖俊智秒答「沒有」。賴香伶再追問，那是詹家琮要負責？廖俊智則回應，還需要評估。

賴香伶再問，10月中出次被鼠咬時，該員找不到單位主管，直接向上通報，是通報給誰。這時中研院生物安全會執行長徐松錕上陣回應說，他負責接收通報，在提到生物安全會討論。

賴香伶質疑，依照相關流程，生安會不是應該要通報主管機關疾病管制署或是衛生福利部？事發時幾天來，疾管署有收到通報了。署長周志浩說，還沒有收到，但是現在已經啟動外調查。

12月7日召開職場霸凌相關協調會時，賴香伶懷疑，是否早知道該員確診？衛福部部長陳時中表示，當時他還沒有染疫，只是因為職場事件需要協調而找回來開會，目前當天實體與會者都已經匡列隔離。

賴香伶強調，該助理身兼確診者、通報者、實驗室當事人等多重角色，第一次照規定來通報，卻被指責、沒有得到必要處置，結果第二次不敢通報，「這一定是內部管理出問題」，網路上已經有很多人在幫該員「伸冤」了。陳時中表示，一切都在調查中，希望外界不要多做揣測，以免造成不必要的傷害。

陳時中 霸凌 福利

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