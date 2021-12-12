台灣中研院人員SOP現漏洞致染疫？ 陳時中：疑先脫手套

陳時中12日接受媒體堵訪表示，中研院研究人員染疫恐與SOP執行未落實有關。記者楊雅棠／攝影

相隔35天加零，台灣本土再爆新冠肺炎 確診個案，為一名中研院基因體研究中心的研究助理疑因實驗操作不當而染疫。指揮中心指揮官陳時中 12日表示，該名研究人員疑似先脫手套再脫防護衣、違反SOP程序，但詳細情形仍待釐清。

中研院染疫的研究人員，案16816，於11月時操作Alpha病毒株，不慎被老鼠咬傷，感染的卻是Delta。經指揮中心調查，患者全基因序列與中研院P3實驗室使用的Delta變異株 相符，但與六至九月本土Delta個案基因序列不同，另初步發現實驗室門把和桌面採檢陽性，疑為實驗室交叉感染。

不過針對P3實驗室的SOP是否需要檢討，陳時中12日接受媒體聯訪時表示，11日上午張上淳已和中研院中級主管面談，從內部和外部檢討兩方面同時進行。但從監測來看，不論中研院或疾管署所制定的大方向SOP沒有問題，可能是執行面出現狀況。

他指出，一般SOP是先脫防護衣再脫手套，但該研究人員自我陳述表示，當天因被老鼠咬到，因此先脫手套再脱防護衣，這和原來的SOP操作確實不同。但是否因此而染疫，還無法確定，需要詳細的調查。

另外，12日指揮中心公布這起染疫案已採檢259人，全數陰性。陳時中也表示，這是一個好現象，但還需要持續做好社區監測。至於該研究人員曾在淡江大學進修推廣部學日文，陳時中也表示，只有同教室需要匡列，同校者接觸時間短，自我檢測即可。