我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風4小時橫掃4州 恐創美國史上路徑最長紀錄

「草原王爺專業戶」涂們食道癌逝 拍戲不用劇本

台灣中研院人員SOP現漏洞致染疫？ 陳時中：疑先脫手套

記者楊雅棠／台北報導
陳時中12日接受媒體堵訪表示，中研院研究人員染疫恐與SOP執行未落實有關。記者楊雅棠／攝影
陳時中12日接受媒體堵訪表示，中研院研究人員染疫恐與SOP執行未落實有關。記者楊雅棠／攝影

相隔35天加零，台灣本土再爆新冠肺炎確診個案，為一名中研院基因體研究中心的研究助理疑因實驗操作不當而染疫。指揮中心指揮官陳時中12日表示，該名研究人員疑似先脫手套再脫防護衣、違反SOP程序，但詳細情形仍待釐清。

中研院染疫的研究人員，案16816，於11月時操作Alpha病毒株，不慎被老鼠咬傷，感染的卻是Delta。經指揮中心調查，患者全基因序列與中研院P3實驗室使用的Delta變異株相符，但與六至九月本土Delta個案基因序列不同，另初步發現實驗室門把和桌面採檢陽性，疑為實驗室交叉感染。

不過針對P3實驗室的SOP是否需要檢討，陳時中12日接受媒體聯訪時表示，11日上午張上淳已和中研院中級主管面談，從內部和外部檢討兩方面同時進行。但從監測來看，不論中研院或疾管署所制定的大方向SOP沒有問題，可能是執行面出現狀況。

他指出，一般SOP是先脫防護衣再脫手套，但該研究人員自我陳述表示，當天因被老鼠咬到，因此先脫手套再脱防護衣，這和原來的SOP操作確實不同。但是否因此而染疫，還無法確定，需要詳細的調查。

另外，12日指揮中心公布這起染疫案已採檢259人，全數陰性。陳時中也表示，這是一個好現象，但還需要持續做好社區監測。至於該研究人員曾在淡江大學進修推廣部學日文，陳時中也表示，只有同教室需要匡列，同校者接觸時間短，自我檢測即可。

陳時中 Delta變異株 新冠肺炎

上一則

台遊艇大廠東哥交貨運美途中起火 航港局將調查原因

延伸閱讀

中研院確診研判實驗室感染 門把、桌面採檢陽性

中研院確診研判實驗室感染 門把、桌面採檢陽性
台大醫：P3實驗室有病毒太奇怪 代表沒遵守操作守則

台大醫：P3實驗室有病毒太奇怪 代表沒遵守操作守則
謝龍介說吃萊豬「睪丸會縮」 陳時中：劑量決定毒性

謝龍介說吃萊豬「睪丸會縮」 陳時中：劑量決定毒性
台灣中研院前助理感染源 陳時中：病毒不是從社區來

台灣中研院前助理感染源 陳時中：病毒不是從社區來

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47

台灣首名千萬訂閱YouTuber誕生 曾遭中國封殺

2021-12-07 14:10

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？