台灣中研院實驗室染疫案 採檢259人全數陰性

針對中研院研究人員的染疫案，指揮中心發言人莊人祥12日表示，採檢259人，全數檢驗完畢皆陰性。（圖：台指揮中心提供）

台灣12日新增六例新冠肺炎境外移入確定病例；無新增本土及死亡個案。另針對中研院研究人員的染疫案，指揮中心發言人莊人祥表示，採檢259人，全數檢驗完畢皆陰性。

莊人祥表示，12日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲，分別自美國(2例，案16843、案16844)、柬埔寨(案16845)、馬來西亞(案16846)、菲律賓(案16847)及印尼(案16848)入境，入境日介於今年11月26日至12月10日。

台灣12日新增六例新冠肺炎境外移入確定病例；無新增本土及死亡個案。（圖：台指揮中心提供）

其中，四名個案為突破性感染，其中一名接種一劑嬌生 和一劑莫德納疫苗 ，其餘三名則分別接種兩劑科興和BNT疫苗。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6737例確診，分別為2092例境外移入，1萬4591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。