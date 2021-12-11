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鼠咬染疫 多數專家：不可能

記者沈能元、謝承恩／台北11日電
一名曾任中研院P3實驗室人員，感染Delta變異株確診。圖非新聞當事人。(記者余承翰／攝影)
一名曾任中研院P3實驗室人員，感染Delta變異株確診。圖非新聞當事人。(記者余承翰／攝影)

中研院前研究助理確診，曾被兩隻實驗老鼠咬到，感染源是否為老鼠？專家表示，被實驗老鼠咬而染疫的機會非常低，可說是「不可能」。但指揮中心指揮官陳時中昨天表示，動物傳人是比較罕見的情況，「但不是都沒有這樣的報告」，過去兩年就有丹麥水貂染疫而傳染給人的事件。

「國際已有少數感染新冠病毒的動物，將病毒傳染給人的報告。」指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，依美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，去年11月丹麥境內發現水貂大規模感染新冠病毒變異株，且傳給水貂場人員，當時丹麥政府為避免變異株擴散，全面撲殺境內水貂，後續荷蘭、波蘭也出現類似病例，至少三國有相關報告。

「新冠病毒由動物傳人不是沒有報告，但也絕對不是快速嚴重的傳染途徑」，陳時中說，這次中研院前研究助理染疫事件，指揮中心會將動物傳人也列入可能的感染源，並進行環境採檢與調查。羅一鈞表示，包括倉鼠、兔子、雪貂、豬等哺乳類，均有報告會感染新冠病毒，動物傳人可能性一直都有。

台灣防疫專家有不同看法。台大兒童醫院院長黃立民說，被實驗老鼠咬而染疫的機會，真的是微乎其微，可說是「不可能」，感染源仍是確診個案在實驗室操作新冠病毒時，不知是哪個環節沾染到病毒，「不排除整個實驗室都已經被病毒汙染。」

「被實驗老鼠咬感染新冠病毒的機會，真的很小。」林口長庚醫院副院長邱政洵說，在實驗室進行新冠病毒研究時，可能會把病毒打進實驗老鼠體內，讓老鼠感染病毒，即使會經動物傳染，也不是用咬的方式，還是以在實驗時接觸病毒被感染機會最大。

台大醫院前感染科醫師孔祥琪分析，動物感染對於新冠病毒並非有效傳播方式，老鼠咬傷感染可能性低，不排除是社區感染，若患者是在11月下旬感染，仍要有更多調查，未來14天是關鍵期。

陳時中 防疫 CDC

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