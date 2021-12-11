中研院女染疫 疑通報遭壓下 反遭霸凌離職

中研院爆出P3實驗室前研究助理染疫，防疫單位10日派出檢疫人員在院區內快篩檢測。(記者林俊良／攝影)

中研院前研究助理確診新冠肺炎 ，初步分析為實驗室感染，其病毒序列與實驗室病毒株比對預計今天出爐，有助釐清感染源。事件發生後，外界質疑中研院實驗室流程與通報機制，中研院院長廖俊智昨天親自舉行記者會，表示對此次事件感同身受，會盡快釐清狀況，全面檢討，以符合社會大眾期待。

本報系聯合報報導，台灣時隔35天再現本土病例，患者為12月3日自中研院離職的P3實驗室人員。指揮中心指揮官陳時中 昨天指出，已匡列居家隔離者有97人，自主健康管理13人，PCR陰性86人，包括患者男友，還有24人檢驗中，初步認為職場外擴可能性相對低。

昨天傳出該研究人員二度被實驗鼠咬傷，通報生物安全中心被指為越級通報，且遭職場霸凌 。廖俊智昨天坦承，該員確實有反映職場霸凌，中研院基因體研究中心於本月7日邀集已離職的當事人與其他人員開會，但目前訊息尚不全面，一切還在調查中。

廖俊智表示，就目前實驗室紀錄本上得知，該員10月15日遭巴西病毒株Gamma實驗鼠咬傷，曾做快篩呈現陰性；11月19日遭Alpha英國變異株病毒實驗鼠咬傷，但未做快篩。11月26日開始咳嗽，12月1日起頻繁咳嗽，並於3日離職，最後是自行就醫12月9日才發現確診。感染原因須待基因定序才能做判讀；是否遵守SOP也是調查重點之一，目前不排除任何可能性。

台北中國時報報導，台北市長柯文哲昨直指，P3實驗室處理新冠肺炎病毒的工作人員有症狀，怎麼會讓她趴趴走，幾乎掃過半個台北市，「當然這是個破口」；此案例在11月26日就出現症狀，拖14天才採檢，直言如果有症狀當下馬上做PCR，現在就不必煩惱過去14天足跡造成多少炸彈。

報導指出，有網友爆料，指女研究助理其實在意外發生當下曾依SOP通報，卻疑遭上級壓下，還反被霸凌，最後只好離職。

針對媒體各種提問，廖俊智均無法進一步回答，一再回應「待釐清是行政方面的問題，病毒方面的問題，由地方政府作完整的掌控」，引發現場媒體不滿。

北市議員王鴻薇痛批，非要引爆雙北民眾恐慌後，院長才願意出面說明。議員游淑慧也批評，第二次被咬沒做快篩，就是偷懶、輕忽，若兩次保持同樣警覺性，就能更早篩檢出來。