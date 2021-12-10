台灣中研院前研究助理確診 通報機制遭議

中研院員工快篩 中研院爆出P3實驗室前研究助理染疫，防疫單位昨天派出檢疫人員在院區內快篩檢測。記者林俊良／攝影

台灣中研院前研究助理確診新冠肺炎，初步分析為實驗室感染，其病毒序列與實驗室病毒株比對預計11日出爐，有助釐清感染源。事件發生後，外界質疑中研院實驗室流程與通報機制，中研院院長廖俊智10日親自舉行記者會，表示對此次事件感同身受，會盡快釐清狀況，全面檢討，以符合社會大眾期待。

時隔35天再現本土病例，患者為12月3日自中研院離職的P3實驗室人員。指揮中心指揮官陳時中 10日指出，已匡列居家隔離者有97人，自主健康管理13人，PCR陰性86人，包括患者男友，還有24人檢驗中，初步認為職場外擴可能性相對低。

10日傳出該研究人員二度被實驗鼠咬傷，通報生物安全中心被指為越級通報，且遭職場霸凌。廖俊智10日坦承，該員確實有反映職場霸凌，中研院基因體研究中心於本月7日邀集已離職的當事人與其他人員開會，但目前訊息尚不全面，一切還在調查中。

廖俊智表示，就目前實驗室紀錄本上得知，該員10月遭巴西病毒株Gamma實驗鼠咬傷，11月遭Alpha英國變異株病毒實驗鼠咬傷，感染原因須待基因定序才能做判讀；是否遵守SOP也是調查重點之一，目前不排除任何可能性。

現階段關於疫情 起因、實驗室運作有許多說法，廖俊智說，基因體研究中心主管等相關人員都在隔離中，訊息流於片段。外界質疑中研院知情不報、太晚對外說明，廖俊智解釋，依法必須等指揮中心宣布才能說明，接獲指揮中心通報後，中研院隨即展開積極調查與各項應變措施，「很抱歉現在才向各位說明」。

陳時中10日表示，除要求中研院生物安全會內部調查，也請專家外部調查，必須釐清是SOP、個人處理或通報問題。

另外，指揮中心10日宣布，開放全民接種第3劑疫苗 ，只要已接種兩劑新冠疫苗且滿5個月民眾，即可追加接種第3劑莫德納疫苗。陳時中指出，主要是國內新增本土確定病例，為降低社區感染及傳播風險，並因應國際出現Omicron變異株，且國際疫情攀升所致。

指揮中心10日公布新增16例境外移入案例，其中1名30多歲本國籍女性自南非入境，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案在南非曾赴醫療院所，以南非現在主要流行Omicron的情勢，基因定序出Omicron也不意外。

因應春節返鄉專案，原本開放國內集中檢疫所預約，但本土案例出現，且匡列人數達上百人，指揮中心醫療應變組副組長王必勝10日宣布，暫停集中檢疫所訂房，留給雙北量能使用。目前48間集檢所共5582人完成訂房，未來量能若足夠，會視疫情調整恢復訂房。