35天本土+0破功 中研院女實驗室染Delta 匡列85人

台灣爆出首例P3實驗室染疫事件，案16816曾到訪汐止遠雄廣場。(記者林俊良／攝影)

台灣連續35天本土「零確診」破功。20多歲曾任中研院基因體研究中心女研究員（案16816），11月中旬於P3實驗室接觸過新冠病原體，上月26日出現輕微咳嗽症狀，前天因嗅味覺異常就醫，昨確診列本土案例，初步判定感染Delta。

目前匡列85名接觸者至集中檢疫所檢疫，全棟樓人員今起停止上班，實驗室暫停使用，指揮中心要求中研院10天內提出檢討報告。

台灣首起P3實驗室染疫事件，個案早在上月26日出現症狀，本月4日症狀加劇，前天因為嗅味覺異常才就診，中央流行疫情 指揮中心昨晚間緊急舉行記者會說明，該案並沒有出國史，曾在6月跟7月接種完成兩劑莫德納疫苗 ，症狀出現後，曾以快篩採檢為陰性，實驗細節正調查中。

指揮中心公布個案上月27日起至12月8日的足跡，遍及台北南港、新北汐止一帶，包括汐止遠雄廣場、北市京站時尚廣場等13處。

指揮官陳時中 表示，個案足跡複雜，正漏夜採檢第一圈接觸者，將待第一波檢驗結果出爐，才能評估對於社區的風險，目前不做任何臆測，但至少要再觀察兩周，決定後續疫情警戒是否升級。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該案第一次採檢Ct值為15，第二次為23。不過，中研院於內部調查時，證實上個月該案曾不慎被帶有Alpha變異株的實驗老鼠咬傷，但目前無法確定是否因此感染，因為該案操作實驗時，不只操作Alpha變異株，也有操作其他病毒株。

18年前，詹中校實驗室染上SARS事件，如今中研院P3實驗室研究員，同樣疑似在實驗過程中，不慎感染。前疾管局副局長施文儀表示，此次事件又讓國家級實驗室安全亮起紅燈，指揮中心應盡快採檢實驗室環境、分析事故原因，以及避免類似事件發生，應針對各大P3、P4實驗室人員，進行血清抗體調查，將其結果公布安定民心。

實驗室分為四種生物安全等級，P1實驗室處理不會造成人類疾病檢查，如血液尿液生化檢查；P2實驗室處理會造成人類疾病者，如肝炎病毒；P3實驗室針對造成人類嚴重或潛在致命疾病，如新冠病毒；P4實驗室是造成人類嚴重致命疾病且無疫苗或治療方法，如伊波拉病毒，實驗室地點通常都是軍方機密。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，P3實驗室軟硬體建置皆是高規格，但實驗操作的畢竟是人，很可能因為未按照SOP操作而犯錯，實驗室內的「除錯機制」必須要比照空安，定期檢討SOP，任何小狀況都需要討論，人員訓練也需要定期評核。