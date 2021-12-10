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中研院女研究員被老鼠咬染疫？專家：不可能

記者沈能元／台北10日電
中研院研究員染疫，台大兒童醫院院長黃立民說，主要原因仍是研究員在實驗中操作新冠病毒時，不知是哪個環節沾染到自己而被感染。(記者余承翰／攝影)
中研院研究員染疫，台大兒童醫院院長黃立民說，主要原因仍是研究員在實驗中操作新冠病毒時，不知是哪個環節沾染到自己而被感染。(記者余承翰／攝影)

台灣新冠肺炎疫情連續35天未出現本土確診個案，這紀錄於昨天破功。中央流行疫情指揮中心昨公布，中研院一名女研究員於實驗室進行研究時不慎染疫，列為本土確診個案，傳出女研究員曾被實驗老鼠咬，懷疑因此感染。專家表示，被實驗老鼠咬而染疫，可以說是「不可能」，女研究員染疫最大的可能，還是於處理病毒的過程中不慎感染機會最大。

台大兒童醫院院長黃立民說，被實驗老鼠咬而染疫的機會，真的是微乎其微，機會非常低，可以說是「不可能」，主要的染疫原因，仍是研究員在實驗過程中操作新冠病毒時，不知是哪個環節沾染到自己而被感染。

黃立民指出，至於是在實驗哪個環節被感染，這還需中研院進一步調查，與實驗室相關的防疫措施，也須進一步檢視有無需要改善。

「不排除整個實驗室都被病毒汙染。」黃立民說，因此確診個案第一圈的所有接觸者，必須入住集中隔離檢疫所隔離至少14天，過程中需詳細篩檢，以防病毒進入社區。

「被實驗老鼠咬，進而感染新冠病毒的機會，真的很小。」林口長庚醫院副院長邱政洵說，在實驗室進行新冠病毒研究時，可能會把病毒打進實驗老鼠體內，讓老鼠感染病毒，即使會經動物傳染病毒，也不是用咬的方式。因此，感染原因還是在實驗過程中接觸病毒感染所致。

研究員進行病毒研究時，必須穿隔離衣、戴手套、戴口罩等，但邱政洵說，這對防範病毒感染來說，並非百分之百，到底是哪一個環節染疫，還需中研院調查了解。

中研院研究員染疫，黃立民說，主要原因仍是研究員在實驗中操作新冠病毒時，不知是哪個...
中研院研究員染疫，黃立民說，主要原因仍是研究員在實驗中操作新冠病毒時，不知是哪個環節沾染到自己而被感染。示意圖，非新聞當事人。記者余承翰／攝影

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