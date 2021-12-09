台灣35天+0破功 中研院P3實驗室爆本土病例

台灣首例P3實驗室染疫事件，案16816曾到訪汐止遠雄廣場。記者林俊良／攝影

匡列85人、全棟樓停止上班

台灣連續35天本土「零確診」破功。20多歲曾任中研院基因體研究中心女研究員（案16816），11月中旬於P3實驗室接觸過新冠病原體，上月26日出現輕微咳嗽症狀，8日因嗅味覺異常就醫，9日確診列本土案例，初步判定感染Delta。

目前匡列85名接觸者至集中檢疫所檢疫，全棟樓人員10日起停止上班，實驗室暫停使用，指揮中心要求中研院10天內提出檢討報告。

27日起足跡遍及南港、汐止

台灣首起P3實驗室染疫事件，個案早在上月26日出現症狀，本月4日症狀加劇，8日因為嗅味覺異常才就診，中央流行疫情 指揮中心9日晚間緊急舉行記者會說明，該案並沒有出國史，曾在6月跟7月接種完成2劑莫德納 疫苗，症狀出現後，曾以快篩採檢為陰性，實驗細節正調查中。

台指揮中心公布個案上月27日起至12月8日的足跡，遍及台北南港、新北汐止一帶，包括汐止遠雄廣場、北市京站時尚廣場等13處。

指揮官陳時中 表示，個案足跡複雜，正漏夜採檢第一圈接觸者，將待第一波檢驗結果出爐，才能評估對於社區的風險，目前不做任何臆測，但至少要再觀察2周，決定後續疫情警戒是否升級。

上月不慎被Alpha實驗鼠咬傷

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該案第一次採檢Ct值為15，第二次為23。不過，中研院於內部調查時，證實上個月該案曾不慎被帶有Alpha變異株的實驗老鼠咬傷，但目前無法確定是否因此感染，因為該案操作實驗時，不只操作Alpha變異株，也有操作其他病毒株。

陳時中表示，個案所屬的實驗室已暫停使用，同層樓人員全數居家隔離。指揮中心也委由張上淳到場指導，協助後續防疫作為，包含調閱實驗室進出紀錄及錄影帶，掌握接觸者足跡等。

中研院10日內須提檢討報告

實驗室全棟人員10日起停止上班，9日起進行自我健康監測，如有不適立即通報衛生單位。指揮中心也要求中研院10日內提出調查檢討報告，將派生物安全專家調查小組前往該實驗室調查。