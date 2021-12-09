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台灣中研院實驗室釀本土病例 染Delta、匡列85人

中央社台北9日電
台指揮中心指揮官陳時中今晚宣布北市新增1例本土病例，個案曾任中研院實驗人員，疑在實驗室遭感染，初判感染Delta變異株，已匡列85人隔離。陳時中晚間於指揮中心臨時記者會中說明最新疫調情形、個案足跡及因應措施。中央社
台指揮中心指揮官陳時中今晚宣布北市新增1例本土病例，個案曾任中研院實驗人員，疑在實驗室遭感染，初判感染Delta變異株，已匡列85人隔離。陳時中晚間於指揮中心臨時記者會中說明最新疫調情形、個案足跡及因應措施。中央社

台指揮中心指揮官陳時中今晚宣布北市新增1例本土病例，個案曾任中研院實驗人員，疑在實驗室遭感染，初判感染Delta變異株，已匡列85人隔離，個案男友採檢結果為陰性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中晚間緊急召開記者會證實，台灣新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），為北市20多歲女性，曾任職中研院實驗人員，指揮中心第一時間向總統蔡英文及行政院長蘇貞昌報告，院長非常關心，要儘速處理掌握狀況回報。

陳時中表示，這名個案曾任基因體研究中心研究人員，近期無出入境，曾接種2劑莫德納（Moderna）疫苗，11月中旬於工作過程曾接觸病原體，當下無症狀，11月26日出現輕微咳嗽症狀，12月4日咳嗽加劇，8日出現嗅味覺異常，立刻就醫採檢確診。

陳時中指出，初步評估個案於社區染疫可能性相對低，畢竟台灣已連續34天沒有本土個案，近期沒有出入境紀錄，研判於國外染疫可能性低，加上工作場域有風險接觸病原，因此判定為本土個案，應是感染Delta變異株。

陳時中說，目前台北市、新北市都展開積極展開疫調，初步匡列隔離85人，個案男友第一時間也已採檢，目前檢驗結果為陰性，將立刻進行隔離。

陳時中 Delta變異株 莫德納

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