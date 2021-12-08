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台灣本土清零 澳紐歐商會促開放邊境

台灣新聞組／綜合8日電
台灣已近5周本土零確診，陳時中說，台灣可說是本土已經清零。(記者沈能元／攝影)
台灣已近5周本土零確診，陳時中說，台灣可說是本土已經清零。(記者沈能元／攝影)

台灣昨新增21例境外移入個案，創今年度最高；其中5名孟加拉籍船員，於檢疫14天期間皆為陰性，完成自主管理、解隔離後欲再登船而自費PCR篩檢卻呈陽性，前晚已被安排到醫院隔離治療。

本報系聯合報報導，指揮中心發言人羅一鈞說，21例境外移入病例幾乎都打過疫苗，其中2名孟加拉籍船員曾打過3劑BNT仍突破性感染，累計8例接種3劑BNT疫苗仍確診。另有一名自美國入境的女性，打過兩劑莫德納和一劑BNT，為該疫苗組合突破性感染的台灣首例。

台灣連續33天、近5周本土零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，自10月4日至12月7日，至少已經二輪潛伏期以上，可說是本土已經清零，「這是好情況」。但他表示，隨著疫情穩定而逐步開放，威脅已轉向境外及變異株，未來仍要嚴守戴口罩和維持社交距離，指揮中心還在調查此波境外移入個案是否有Omicron變異株。

中國時報報導，台北市澳紐商會昨天發表2021白皮書指出，新冠肺炎疫情已爆發近兩年，可能需要考慮與病毒共存的未來，不能再繼續關閉邊界，促請澳洲、紐西蘭、台灣開放三地之間的旅行。

無獨有偶，歐洲商會上月底發表的2022建議書，也呼籲台灣開放邊境。

澳紐商會白皮書指出，台灣是紐西蘭第七大出口市場、澳洲第九大出口市場，因此，開放邊界、恢復商業活動應儘快展開討論，讓三地經濟蓬勃發展。

疫情 疫苗 BNT

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