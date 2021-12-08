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「聽阿中的話」打疫苗 失聯移工被抓

台灣新聞組／綜合8日電
新竹縣51歲菲律賓籍女移工（左），7日前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗，卻因缺少證件被警方依失聯移工逮捕。(記者巫靜婷／翻攝)
新竹縣51歲菲律賓籍女移工（左），7日前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗，卻因缺少證件被警方依失聯移工逮捕。(記者巫靜婷／翻攝)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中前天表示，已與內政部協商「失聯移工不會因為打疫苗而被捕」，不料，一名菲律賓籍失聯近兩年的女移工，昨天前往新竹縣新豐衛生所施打疫苗，因為缺少證件與醫護人員口角後，遭報警逮捕；陪同友人怨「被國家騙了」。

女移工友人說，因為相信陳時中「逃逸外勞打疫苗可以免責」的話才帶女移工打疫苗，沒想到還沒打到就先被戴上手銬、腳鐐，「如果會被抓，誰會傻傻去打疫苗？」移民署表示，新竹警方已遵照指揮中心規定，讓女移工打完疫苗後離去；新竹縣專勤隊表示，已依專案採取「不通報、不查處、不收費」原則處置。

指揮中心發言人莊人祥表示，女移工與接種人員衝突，警方獲報必須到場處理，證實證件逾期，在繳納罰單後，就能放行，施打疫苗；他說，女移工已打完疫苗，也已放人。

新竹縣衛生局指出，根據指揮中心與內政部協調的移民署「在台逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，逃逸或失聯移工必須先到專勤隊自首，由專勤隊開立自行到案權益書及處分書，表示已繳罰單才能注射疫苗；依此專案，逃逸移工的居留證會被收走，只剩自首書、護照，出入境管理局也會給予含有居留證號或統一證號的名冊，由專勤隊交給縣市衛生局按冊施打，並由地方將移工施打疫苗記錄上網登錄。

51歲菲律賓籍失聯女移工昨天上午11時許前往新竹縣新豐鄉衛生所準備施打第一劑BNT疫苗，因拿不出居留證、健保卡或其他身分證明文件，衛生所以無法查明身分為由拒絕施打；女移工與醫護人員爭執，質問「為什麼不讓我打」，轄區新湖警分局員警接獲報案到場處理。

警方詢問女移工個資，發現她的工作許可證已逾期700多天，立刻逮人帶回警局，偵詢後移送新竹縣專勤隊處理；警方表示，為維持秩序才將女移工帶回，因戒護才上手銬、腳鐐。

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