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長庚AZ+高端混打試驗出爐 抗體效價是AZ+AZ的2.8倍

記者沈能元／台北4日電
長庚研究發現，施打第二劑前，兩組中和抗體效價相同，第二劑後，高端組顯著上升且高於AZ組，為2.84倍，第28天高端組仍高於AZ組2倍以上。（圖：長庚醫院提供）
長庚研究發現，施打第二劑前，兩組中和抗體效價相同，第二劑後，高端組顯著上升且高於AZ組，為2.84倍，第28天高端組仍高於AZ組2倍以上。（圖：長庚醫院提供）

長庚醫院AZ+高端混打試驗結果出爐。長庚AZ+高端混打試驗計畫主持人、林口長庚分子感染症研究中心主任陳志榮表示，今年9月開始進行混打研究， 初步研究結果於施打第二劑高端疫苗後第10天，即可發現「AZ＋高端組」的中和抗體效價顯著升高，大約是「AZ＋AZ」的2.8倍，至第28天，「AZ＋高端組」抗體仍顯著優於「AZ＋AZ」組，約為2.1倍。

林口長庚醫院今天舉辦「紀念王創辦人永慶先生長庚學術論壇」，陳志榮在會上表示，此研究共招募100名已施打一劑AZ疫苗受試者，男女各半，隨機分派接受高端或AZ為第二劑疫苗。「AZ＋高端組」與「AZ＋AZ組」每組各50人，年紀於22歲至62歲間，平均40歲。

陳志榮說，此研究也偵測周邊血液，會分泌特異性抗體的B細胞數目，發現在第二劑後第10天，「AZ＋高端」所生成的「棘蛋白特異性抗體分泌B細胞」反應顯著上升，約為「AZ＋AZ組」的2至3倍。在第二劑後10天與28天，「AZ＋高端組」所生成的「棘蛋白特異性T細胞」反應，也顯著較「AZ＋AZ組」強。

最後，研究發現兩劑疫苗間隔時間，也會顯著影響「AZ＋高端組」的中和抗體效價，間隔4至6周者抗體效價顯著高於8至10周者，有2倍之多。

陳志榮指出，混打AZ與高端疫苗研究結論是，不論血清抗體生成性或細胞免疫反應，都優於兩劑AZ疫苗。混打AZ與高端是可行的疫苗應用策略，實際施打時應盡量間隔4至6周內混打，可取得較佳的抗體反應。

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