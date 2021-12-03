防Omicron 台第3劑疫苗開打 賣場設站將「隨到隨打」

屏東的百貨公司開始提供接種第二劑服務，指揮中心與全聯福利中心談合作，全聯提供174個點，已請區管中心尋找適合地點。（記者曾吉松／攝影）

面對春節防疫及Omicron變異株威脅，指揮中心指揮官陳時中 昨天宣布，即日開放接種兩劑疫苗滿五個月者，提供半劑莫德納 作為第三劑施打，首波對象為醫護人員及機組員等一到三類接種對象、因公出國人員及運動選手，約4.8萬人符合資格。為增加接種率，擬與量販店、百貨合作設立接種站，推出接種優惠。

陳時中先前曾表示二劑覆蓋率達六成考慮邊境解封，目前台灣新冠疫苗接種人口覆蓋率第一劑達七成八、第二劑達五成七。陳表示解封與否仍要觀察國際情勢、衡量台灣風險及境外社區傳播程度而定。

陳時中說，即日起往前推五個月打滿兩劑者，今起可接種第三劑。提供疫苗為莫德納，接種劑量50微克，是基礎劑的一半劑量。指揮中心發言人莊人祥說，在國外接種過兩劑疫苗，返台後需至衛生局登錄，且確定接種超過五個月，再接種第三劑疫苗。

美國食品藥物管理局（FDA）專家諮詢委員會於10月通過，於第二劑間隔六個月後，給予半劑型的莫德納疫苗，其產生的抗體差不多，但不良反應較小。

莊人祥說，無論前兩劑是同廠牌還是混打疫苗，第三劑為加強劑，可任選疫苗接種，目前未將加強劑視為混打。考量現有疫苗數及規畫，未來也將開放AZ、BNT等疫苗做為施打選擇。

陳時中表示，此次第三劑接種，建議中央官員先稍等，他以自己為例，都在辦公室辦公，「暫時沒有那麼急」，若官員常到防疫第一線，可向指揮中心報准接種。

行政院發言人羅秉成昨天表示，為提高施打率，除了賣場、百貨公司「隨到隨打」，希望各地夜間施打能普及。行政院長蘇貞昌則表示，為建立防護網，失聯移工打疫苗不會被追究，鼓勵盡量施打。

指揮中心表示，除在屏東地區百貨設接種站，也與部立醫院、國軍醫院及退輔會醫院提供夜間接種服務，並與全聯福利中心談合作，擬在全台174據點設立接種站。全聯表示，先前有配合流感疫苗 接種經驗，這次將全力配合設置新冠疫苗接種站；過去也有接種疫苗經驗的遠百總經理徐雪芳也表示，樂意配合。