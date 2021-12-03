新聞評論／蔡政府埋首反公投 無視新病毒

衛福部部長陳時中面對Omicron的挑戰，老神在在稱新變異株剛發生，一切得等待實際疫情發展。（記者蘇健忠／攝影）

新冠病毒變異株Omicron 一周內自非洲入侵歐美亞各大洲，傳播速度引起全球恐慌，各地股市應聲倒地。紅色警報聲中，各國憂心病例激增掀起新一波感染潮，紛紛緊縮防疫 措施，爭取時間增強防禦工事。唯獨蔡政府，還在力拚「反公投」的保衛戰，對新病毒似不以為意。

世衛組織稱，Omicron產生大量突變，前所未見。證據顯示，新病毒不僅「重複感染」機率高，以色列有醫師打了三劑疫苗 依然遭突破感染，顯見其高風險。各國正積極確認新變異株的重症與致死率，未來兩周是關鍵期，其時間點恰好撞上台灣啟動春節檢疫方案。對此，地方首長質疑「7＋7」方案執行不易，憂心前七天隔離天數不足，後七天居家檢疫，恐成社區防疫破口。新北市長侯友宜及專家均建議中央調整方案。

陳時中老神在在，稱新變異株剛發生，一切得等待實際疫情發展，會比憑空臆測來得準，並堅持「7＋7」政策不變。為此，高雄市長陳其邁直接建議民眾在防疫旅館住滿14天，降低與家人接觸風險。

地方首長憂心忡忡其來有自。全台除台北市、基隆與離島三縣，其餘縣市疫苗兩劑接種都不到六成，而75歲以上長者完整接種僅六成五，即不再成長。若變異株來襲，以其強大傳染力，醫療能量很快會飽和，後果難料。鄰近的日本即料敵從嚴，直接鎖國，以待情勢明朗。

陳時中坦言Omicron本月即可能入侵國門，但除呼籲民眾接種疫苗，別無積極作為。指揮中心明知疫苗完整覆蓋不足，大敵當前，對返鄉潮的風險，僅重申「守住邊境」，要民間配合，這和各國嚴陣以待態度大相逕庭。事實上，疫情關鍵期不僅適逢春節返鄉潮，更撞上四大公投日；但再多專家示警，卻抵不過執政團隊南北宣講反公投的政治熱中。

全台今年歷經三級警戒，民生經濟受創，至今還在療傷。但蔡政府為力阻四大公投過關，把疫殤包裝成防疫政績；蘇揆因應變種病毒的防疫會議開得雲淡風輕，指示規畫青少年第二劑、民眾第三劑接種計畫。政府口說提升群體免疫力，卻對民眾緩打潮視若未睹，以不變應萬變，就怕公投前擾民引起反感。

蘇揆的指示沒畫到重點，還充滿心機。首先，台灣75歲以上長者的完整接種率無法提升，是因為很多民眾害怕副作用，放棄完整接種。歐美和中國大陸，是用獎勵措施催高完整接種率；而蔡政府則是用外籍人士來「灌水」疫苗覆蓋率，製造普及假象。

其次，Omicron變種病毒也再度考驗台灣的疫苗準備。歐美已開始追打第三劑，台灣的莫德納到貨量已快用罄，政府雖增購2000萬劑，但要明後年才會到貨，亦仍不知能否對付Omicron。如果莫德納依然延遲交貨，AZ群要如何依個人意願追打第三劑？至於BNT，目前已到貨上千萬劑，已有逾800萬人次接種；若讓青少年及已接種一劑者完整施打，民間捐贈的1500萬劑便所剩無幾。陳時中卻以「疫苗足夠」為由拒絕再加購，試問，這800萬人的第三劑要打什麼？因此，蘇揆雖指示規畫追打第三劑，民眾不免要質疑：打什麼？疫苗在哪裡？

蔡政府疫苗採購，一直是政治考量優於人道考量，意識型態重於科學理性，也因此破綻層出不窮。Omicron一旦侵台，人們的正常生活勢必會被打亂，因此必須提前部署，不要再重演疫苗不足之亂。去年政府因黑箱作業錯過採購時機，使台灣飽受疫情之亂困擾；如今，難道還要再指望郭董或他國捐贈？