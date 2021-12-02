台第3劑開打 賣場設站

屏東的百貨公司開始提供接種第二劑服務，指揮中心與全聯福利中心談合作，全聯提供174個點，已請區管中心尋找適合地點。記者曾吉松／攝影

台灣面對春節防疫及Omicron變異株威脅，指揮中心指揮官陳時中 2日宣布，即日開放接種兩劑疫苗滿5個月者，提供半劑莫德納 作為第3劑施打，首波對象為醫護人員及機組員等1到3類接種對象、因公出國人員及運動選手，約4.8萬人符合資格。為增加接種率，擬與量販店、百貨合作設立接種站，推出接種優惠。

接種兩劑滿5個月可打

陳時中2日表示，即日起往前推5個月，例如7月2日前接種第二劑疫苗的人，2日可接種第3劑；7月3日打滿兩劑者，3日起可接種第3劑。提供疫苗為莫德納，接種劑量50微克，是基礎劑的一半劑量，依目前劑型注射量為零點25毫升。民眾無須上平台預約，僅需至指定院所預約施打即可。指揮中心發言人莊人祥說，目前符合第3劑資格者以1至3類族群居多，若有民眾早期自費施打或是醫護同住家人施打者，滿5個月也可接種；至於在國外接種過兩劑疫苗，返國後需至衛生局登錄，且確定接種超過5個月，再接種第3劑疫苗。

給予半劑型莫德納疫苗

美國食品藥物管理局（FDA）專家諮詢委員會於10月通過，於第二劑間隔6個月後，給予半劑型的莫德納疫苗，其產生的抗體差不多，但不良反應較小。莊人祥指出，目前包含英國、美國，都選擇莫德納半劑做為加強劑的選項之一，台灣也比照施打。

莊人祥說，無論前兩劑是同廠牌還是混打疫苗，第3劑為加強劑，可任選疫苗接種，目前未將加強劑視為混打。考量現有疫苗數及規畫，未來也將開放AZ、BNT等疫苗做為施打選擇。

陳時中表示，此次第3劑接種，建議中央官員先稍等，他以自己為例，都在辦公室辦公，「暫時沒有那麼急」，若官員常到防疫第一線，可向指揮中心報准接種。

行政院發言人羅秉成2日表示，為提高施打率，除了賣場、百貨公司「隨到隨打」，希望各地夜間施打能普及。行政院長蘇貞昌則表示，為建立防護網，失聯移工打疫苗不會被追究，鼓勵盡量施打。

全聯擬174據點設站

指揮中心表示，除在屏東地區百貨設接種站，也與部立醫院、國軍醫院及退輔會醫院提供夜間接種服務，並與全聯福利中心談合作，擬在全台174據點設立接種站。全聯表示，先前有配合流感疫苗 接種經驗，這次將全力配合設置新冠疫苗接種站；過去也有接種疫苗經驗的遠百總經理徐雪芳也表示，樂意配合。