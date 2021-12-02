台第3劑疫苗打「莫德納半劑」間隔5個月能接種

陳時中表示，自今天12月2日起，往前推五個月，等於在7月2日前接種第二劑的人，就可以來施打。(圖:指揮中心提供)

因應Omicron變異株，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，整體防疫上還要加強，今起開放接種第二劑滿五個月者，即日起開打第三劑。主要對象是一到三類，以及因公務需要出國者，例如外交奉派出國的人員或運動選手，建議中央官員先稍等，其他一到三類公務出國需要的外交接待外交泡泡等相關人員，滿五個月就來打。

陳時中表示，自今天12月2日起，往前推五個月，等於在7月2日前接種第二劑的人，就可以來施打。明天的話則是7月3日打滿兩劑者可以接種第三劑。提供疫苗 為莫德納 ，以基礎劑型的一半劑量做施打。

陳時中說，至於施打第二劑規畫，目前僅AZ需要間隔八周以上才可以打第二劑，其他廠牌皆是間隔四周以上就可以打相同疫苗。AZ也有提供混打mRNA疫苗，但無論是否混打，都需要隔八周。

指揮中心表示，針對COVID-19疫苗第3劑接種規劃說明，開放時間即(12/2)日起，優先接種對象（已完整接種COVID-19疫苗滿5個月）為1-3類，因公務需出國者（包括因外交或公務奉派出國人員、代表國家出國之運動員或選手）。可接種對象（已完整接種COVID-19疫苗滿5個月）符合間隔之民眾，亦可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種，第3劑接種廠牌為莫德納疫苗。依各國核接種建議，接種劑量50微克（基礎劑一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml）。

指揮中心表示，第3劑COVID-19疫苗接種間隔計算說明，第3劑COVID-19疫苗接種間隔為5個日暦月，以接種月份+5計算。舉例說明：若今年7月2日接種第2劑，則今年12月2日(含)起即可接種第3劑。