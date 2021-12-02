若年底前遇Omicron侵台 陳時中：7+7不變

疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

Omicron 變異株引爆全球恐慌，為防止Omicron入侵，不少國家重啟鎖國政策，一旦台灣出現首例境外移入個案，是否更改「7+7」、「10+4」等春節檢疫專案？對此，衛福部部長陳時中接受專訪時表示，邊境 檢疫方案已近定案，若年底前出現確診或遇該病毒入境，將比照過去疫調匡列、就醫後送，不會取消「7+7」方案。

在Omicron的威脅下，「7+7」邊境管制會不會太鬆？陳時中說，「也會有點煩惱」，但身為政務官的責任，就是「政策一定要平衡」，政府有責任滿足國人在安全的前提下返國，不能因為Omicron變異株出現後，就全部封起來，「這是不可能的」，當然關起來（鎖國）是最簡單的，但政府不能這樣做。

面對Omicron威脅，陳時中說，「心情上真的也是很煩」，許多專家都說Omicron變異厲害，威脅很大，增加重複感染率，疫苗 免疫逃脫變高，就病毒結構來看「這樣的判斷正確」，但目前看起來「危機也是轉機」。

至於Omicron變異株到底有多恐怖呢？台大公衛學者以「集合現有變異之大成」來形容它，傳播力強，且可能具有免疫逃脫特性，12天即讓南非疫情翻盤。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙警告，只要發現首例Omicron境外移入個案，指揮中心應取消原先春節專案規畫，無論入境旅客是否完整接種疫苗，均需隔離14天。

前疾管局長蘇益仁也表示，Omicron變異株傳播速度快，疫苗效果可能會減弱一些，不過，感染者以年輕族群居多，且重症個案比率並未增加；預估明年3月可能是邊境解封時機，但不能太樂觀，解封前民眾應戴口罩、保持社交距離，並嚴守邊境。

台灣新冠肺炎疫情平穩，20多天無本土病例，以致疫苗打氣低迷，陳時中說，第16輪預約狀況大不如前，莫德納疫苗預約率才一兩成，AZ疫苗兩成多，BNT疫苗預約也才五成。令人擔憂的是，即使最近多國爆發Omicron變異株疫情，還是未能提高民眾接種意願。