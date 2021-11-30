縣市長呼籲：必要時暫時停止入境

Omicron病毒株在國際擴散，多個縣市長建議必要時暫停入境。圖為桃園機場入境旅客排隊進行檢疫申報。(記者季相儒／攝影)

Omicron 病毒株在國際擴散，日本已宣布今起再度鎖國，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲和嘉義市長黃敏惠都建議，必要時暫時停止入境；新北市長侯友宜呼籲準備第三劑，盡速讓青少年打第二劑，比疫苗更有效的戴口罩 基本功更要保持。高雄市長陳其邁盼檢疫加長天數，至少14天。

侯友宜表示，「戴好口罩的基本功比第三劑還有用」，Delta還沒有入侵時，他就呼籲要準備「加強版第三劑」，專家學者應趕緊評估在適當時機讓青少年打第二劑，畢竟病毒隨時會產生變化，也請還未接種的民眾趕快接種。中央對國際疫情 要能快速調整步伐，阻絕於境外，才是防疫不二法門。

鄭文燦認為，集中檢疫所能量準備好，從南非等高風險地區的六國入境者要做高強度管制；如果發生大流行或突破性感染個案上升，甚至要暫時停止入境。

黃偉哲說，Omicron病毒比Delta還強好幾倍，即便接種兩種完整疫苗，還是沒有辦法擋得住，應比照英國等國家，暫緩旅客從Omicron疫區入境，審視國外疫情局勢，台灣沒有任何鬆綁條件，要嚴防邊境管制，才剛守住Delta，萬一大意傳染Omicron，將衝擊人心。