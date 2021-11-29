防堵Omicron 台第3劑有望明年開打

為防堵Omicron，台灣可望明年2、3月開打第三劑疫苗。（路透）

為防堵Omicron ，許多國家加快第三劑接種腳步，台灣衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召開專家會議，據了解，委員達成共識，不少專家建議明年2、3月開打第三劑，且青少年也應盡快施打第二劑。委員提交政策建議，指揮官陳時中批核後，29日記者會公布細節。

為預防大魔王病毒侵台，陳時中提出兩大防疫措施，一為保留集中檢疫所量能，以作為日後輕症隔離之用；一為拉高75歲以上長者、第五類長照機構人員及其受照顧者的兩劑覆蓋率，目前這兩大族群完整接種率均偏低。

醫福會執行長王必勝表示，因應變異株緊急會議決議提高集中檢疫所的保留量能，以因應未來高風險國家增加，屆時入境者必須入住集中檢疫所；若疫情 再起，湧現大量輕症患者時，可做為隔離及治療場所。

ACIP委員、林口長庚副院長邱政洵表示，國際研究證實，接種第三劑可有效減少突破性感染機率，且副作用沒有打第一、二劑來得高，與會專家均建議，盡快擬定第三劑接種計畫。

大部分國家選擇mRNA疫苗作為第3劑接種，不過台灣疫苗接種情況複雜，打兩劑AZ比率相當高，加上不少人混打，另有70多萬人施打高端疫苗 ，邱政洵指出，第三劑打哪種廠牌，仍須等待指揮中心最後的決定，計畫應落在明年2、3月執行。

邱政洵表示，雖然新變異株Omicron的傳染力、致病性都還有待進一步研究，但不容小覷，在南非出現後，歐洲許多國家都傳出疫情。此外，分析南非疫情，確診者以年輕族群居多，為當地施打比率最低的族群。邱政洵認為，BNT疫苗不良反應發生率極低他建議青少年應盡快補打第二劑。

前疾管局長蘇益仁提醒，75歲以上的老年人等高風險族群應盡快接種完第二劑，並擬訂第三劑計畫，就算Omicron具有免疫逃脫能力，但可避免確診者變成重症。