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Omicron若入侵社區 台灣跨年管制將轉嚴

台灣新聞組／台北28日電
中央流行疫情指揮中心表示，任何關於跨年活動、防疫措施加嚴等相關管制，完全取決於Omicron有無入侵社區。圖為台北市中山商圈27日午後的逛街人潮。（記者余承翰／攝影）
中央流行疫情指揮中心表示，任何關於跨年活動、防疫措施加嚴等相關管制，完全取決於Omicron有無入侵社區。圖為台北市中山商圈27日午後的逛街人潮。（記者余承翰／攝影）

新冠病毒南非新變異株Omicron來者不善，台灣跨年活動是否受影響？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，針對跨年活動、台灣防疫措施等，相關管制與去年類似，「只會鬆，不會緊」，但還是會取決於病毒有無入侵社區，若進入就會相對嚴格。

此外，新變異株Omicron使大家對疫情緊張，輝瑞與BNT指出，可在100天內研發針對此變異株的疫苗。指揮中心指揮官陳時中昨天表示，新款疫苗研發出來，不同於上市，因為緊急使用授權（EUA）規定很嚴格，100天研發出對抗的新變異病毒的疫苗株，可能在實驗室階段，但若研發出有效疫苗，會積極爭取。

對於指揮中心宣布今年跨年活動管制會較寬鬆，卻出現Omicron增添變數。台北市長柯文哲說，要有很快的應變速度，可能在前3天說不能辦。不過，到目前為止，六都的聖誕跨年活動，都仍照原定計畫舉行，也都會視疫情走向滾動調整。

台北市副市長蔡炳坤表示，今年跨年晚會，市府周邊仍設管制區，同樣採取實聯制、消毒並戴口罩，防疫都會做，並隨著疫情變化，再做因應。

新北歡樂耶誕城將在12月3日開城，觀旅局長蔣志薇表示，除既定的防疫作為，面對變種病毒，均以市民健康為第一考量，會依據疫情走向及中央流行疫情指揮中心指引，滾動式調整防疫工作。

桃園今年跨年晚會預計在高鐵桃園站前廣場舉行，觀旅局長楊勝評表示，晚會現場目前規畫能讓3萬人進場，但實際開放人數得視當時指揮中心政策而定，觀旅局也做好線上直播或進棚錄影等方案，以備任何可能性發生。

台中今年跨年晚會比照去年，僅在「水湳中央公園」舉辦。新聞局表示，目前除規畫設置出入口管制，民眾進場也需落實實聯制、戴口罩及量測體溫，活動仍在規畫中，也會配合中央政策、疫情發展滾動式調整。

今年台南市聖誕跨年延續「周周有活動」慣例，12月每周末都有親子同樂或演唱會共6場次，副市長趙卿惠說，去年的聖誕跨年活動，後來臨時改採線上直播，今年也會視指揮中心防疫要求，機動性調整。

高市衛生局也說，跨年活動是否辦理，視疫情發展狀況進行調整。

另外，陳時中日前證實，已與研發口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」的默沙東完成簽約。衛福部食藥署昨天指出，默沙東已送交「莫納皮拉韋」相關資料，最快12月中旬有機會通過緊急授權使用（EUA）。輝瑞大藥廠也提交抗病毒口服新藥部分資料，食藥署目前一併評估中。

因應Omicron，施打高端疫苗有效嗎？陳時中表示，這是現在大家都想探討的問題，Omicron變異株的變異點高達32個，相對疫苗保護力可能降低，但目前尚未有實證。

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