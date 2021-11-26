南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非 新變異株「B.1.1.529」來勢洶洶，全球專家示警，可能造成免疫逃脫使現有疫苗 失效。疫情指揮中心26日宣布，南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威共6國提升為「重點高風險國家」，11月29日零時起，旅客抵台自該國轉機或入境將統一入住集中檢疫所，不適用春節返鄉規定。

香港 兩例 英暫停南非航班

「B.1.1.529」近期已取代Delta，成為南非主流病毒株，並現蹤亞洲，於香港驗出兩例個案。世界衛生組織（WHO）26日開會研議，可能將其從「需留意變異株」提升至「高關注變異株」，命名為omicron。英國26日也宣布，暫停直飛南非航班，台灣即將面對春節返鄉人潮，不敢輕忽。

指揮官陳時中26日表示，我國與南非無直飛班機，威脅相對較少，已針對高風險國家完全阻隔，未來嚴防境外移入個案，若曾於兩周內至非洲6國入境或轉機者，一律公費入住集中檢疫所14天，並配合專案採檢，後續將觀察南非新變異病毒狀況，滾動調整。

32個突變點 恐成下波主流

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「B.1.1.529」11月12日首次在南非被發現，短短2周內於當地豪登省快速攀升，已有77例個案，恐成為下一波主流，但重症死亡率及傳播力是否明顯增加仍待觀察。

羅一鈞表示，該變異株特性包含擁有32個突變點，將使免疫細胞更難攻擊病原體，且增加傳播力；他說這些特質與先前變種株中的Alpha、Lamda相同，但對疫苗保護力等影響待進一步分析。目前國內境外移入確診者無南非變異株個案，10月下旬有2例自南非入境者，基因定序為Delta變異株。

疫苗中和抗體 醫界憂失效

林口長庚副院長邱政洵認為，「B.1.1.529」病毒株的S蛋白有32個突變，與現行疫苗取樣的原始株相差頗大，可能導致中和抗體失效，研發新疫苗須列入考慮。近日非洲與香港出現病例，快速傳播令人擔心，各國都需要嚴守邊境。