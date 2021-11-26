彭博公布新冠防疫韌性排行榜 台灣從第2名跌到47名

彭博資訊自去年11月起追蹤疫情期間全球各國防疫成績，公布防疫韌性排行榜已滿一年。台灣的最新排名為第47名，屬後段班。（記者林俊良／攝影）

彭博資訊自去年11月起追蹤疫情期間全球各國防疫 成績，公布防疫韌性排行榜已滿一年。台灣 的最新排名為第47名，屬後段班，一年來的綜合排名為第31名。

彭博防疫韌性排行榜追蹤評估53個經濟體的防疫表現，台灣在排行榜的最佳成績是去年11月的第二名。

彭博防疫韌性排行榜包括四大類別共12項指標，包括疫苗 覆蓋率、醫療品質、整體病故率、封城程度、重新開放進度、航班數量及開放疫苗接種者的旅遊路線數（含國內與國外）等。

根據此排行榜的最新統計，台灣疫苗覆蓋率47.2%，封城指數49，航班數量-83.7%，旅行路線156。比起歐洲國家七成以上、日韓近七成的疫苗覆蓋率，台灣數字較低。封城情況比其他國家略好。但航班數量和旅行路線數量遠不及其他已開放邊境的國家。

過去一年，有些國家深受疫情反覆所困擾，有些國家找到了扭轉劣勢的方法，彭博聚焦表現最穩定的國家，看誰在恢復正常生活方面做得最好，最終指標是有效避免死亡。

根據彭博，有七國展現出一致性，他們不一定在排名中得過第一，但也從未跌到26名以外，分別是挪威、丹麥、芬蘭、阿拉伯聯合酋長國、加拿大、南韓和瑞士。這七國的共同之處是，擁有強大的醫療保健安全網和社會凝聚力。他們的民眾對政府有信心，願意遵守規則，有助於控制病毒的傳播，加上國家相對富裕，能最早搶購疫苗。

另一方面，阿根廷、伊朗、墨西哥、巴西、秘魯、波蘭、奈及利亞、巴基斯坦和南非等九國，過去一年的排名從未上升到排名榜中點以上。這些地方感染情況嚴重，許多地方難以取得疫苗。

有疫苗可以接種，讓許多國家得以恢復疫前生活，死亡率與感染曲線在很大程度上已脫鉤。歐洲、北美和亞太區部分國家現在希望能與新冠病毒共存。

在防疫韌性排行榜的一個重要指標「社區流動」上，希臘、美國、英國和德國維持相對的穩定性，去年底以來，每周活動減少不超過10%，飛航力也穩步復甦，旅行限制並不嚴格，尤其是英美兩國。

儘管這些地方持續出現感染潮，包括美國在內，病故人數仍多，但那裡的民眾不願再忍受日常生活受干擾，大致失去了對疫情的恐懼，即使冬季將再次帶來考驗。

巴基斯坦、南韓、日本、智利和以色列等地的社區流動，在過去4個月下降了10%或更多，因為病毒捲土重來引發限制。過去的12個月，紐西蘭有6度出現流動性下降的情況，反映出周期性停擺又重啟的循環。

中國大陸和香港仍堅持「清零」政策，雖然不時實施封鎖，但2021年初以來國內活動水準下降未超過10%。

清零戰略最傑出之處是病故人數有限，儘管重新開放的速度緩慢。53個經濟體當中，大陸的新冠肺炎人均死亡率最低，每百萬人只有3人死亡。紐西蘭居第二，每百萬人僅8人死亡。台灣、南韓和澳洲等地在第一年就成功阻擋新冠病毒，每100萬人不到100人死亡。秘魯則最慘，每百萬人中有6093人死於疫情。美國和歐洲國家每百萬人約2000人死亡。