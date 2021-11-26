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新聞評論／防疫模範生被貶除名 自找的

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國際新冠肺炎防疫排名，台灣由去年11月的第二名，掉到倒數第七、第47名，關鍵在於公衛評比。圖為新竹市疫苗施打站。（圖：新竹市府提供）
國際新冠肺炎防疫排名，台灣由去年11月的第二名，掉到倒數第七、第47名，關鍵在於公衛評比。圖為新竹市疫苗施打站。（圖：新竹市府提供）

時序入冬，新冠病毒展開新一波強攻。不巧，剛剛發布的國際新冠肺炎防疫排名，台灣由去年11月的第二名，掉到倒數第七、第47名；評比的公衛、感染科權威學者認為問題不在疫苗覆蓋率上不來，而是因邊境管制太嚴，切斷台灣與國際往來通道，人員進出困難；百業蕭條，掐死經濟活力。防疫評比的用詞很含蓄，講白些，台灣的防疫公衛專業不足。

為什麼去年11月防疫勇奪第二名，一年後吊車尾？簡單說，時空不同。沒有足夠公衛素養支撐的台灣防疫，一路摸著石頭過河，相較日漸上軌道的他國防疫，台灣掉隊了。去年底，台灣因四面環海，只有一處國際機場，相較達成封鎖病毒進出難度較低；當時國際上疫情猛爆，疫苗供應還沒上來，分配更是問題，完全抑制不住疫情。台灣防疫成績因而備受推崇，好到可以自吹自擂。

此刻國際防疫態勢大不同，許多國家二劑疫苗覆蓋率很亮眼，甚至進入打第三劑加強針，夠資格逐步解封；台灣相較局面尷尬，疫苗採購不利，民眾等不到注射第二劑通知，靠許多將屆期的國際疫苗捐助，疫苗接種捉襟見肘；不夠資格談降級、解封，反而更加堅壁清野；各國陸續調整防疫策略為與病毒共存，台灣入境管制卻更加嚴苛。

公衛應對是高度專業，去年底疫情大爆發，台灣除了口罩，其餘防疫物資都調度困難；當時堅守邊境防線是不得不然。台灣民眾應記得各國紛紛封城之際，世衛秘書長譚德塞堅持認為不可封，因為將嚴重阻擾醫療物資、醫護人才與知識流通；當時台灣因無法參加世衛大會、世衛組織，用相當不文明的字眼辱罵譚德塞。

正因為公衛素養不足，台灣防疫對策始終是中央集權，一切都得聽指揮中心發號施令，給打什麼品牌疫苗，只有接受一途，還得先造冊送審，完全不像其他國家鼓勵接種、打疫苗不但可選品牌，還送禮物；台灣中央集權式的防疫執行到現在還延續，公衛學界深深不以為然。

台灣會不會有新一波新冠疫情？相信防疫大員們也不敢講。疫苗亂象仍在持續，大家還是戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離最實在。

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