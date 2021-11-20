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開放高端混打 挨批「把高端當水」 陳時中：不然要怎樣

台灣新聞組／台北20日電
陳時中指出，政府應當要幫民眾解決問題，不可能讓他打高端疫苗出國後，無法入境美國。（圖：指揮中心提供）
陳時中指出，政府應當要幫民眾解決問題，不可能讓他打高端疫苗出國後，無法入境美國。（圖：指揮中心提供）

指揮中心開放接種高端疫苗民眾若需出國，可混打國際認證疫苗，引發強烈質疑，中華民國防疫學會理事長王任賢批評「把高端當水」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，「要不然要怎麼樣？」強調不能讓民眾拿了證明到美國被趕回來，政府是替人民解決問題，避免入境美國受阻。

不過，高端疫苗混打國際疫苗缺乏相關研究資料，許多民眾將接種高端疫苗又混打疫苗者稱為「四劑戰士」。陳時中表示，混打不同疫苗都可能增加風險，就跟開放疫苗混打情況一樣，已從現有國內外資料分析，目前無顯著副作用，可以安心施打。

接種高端疫苗的民進黨立委高嘉瑜則直言「政府應該要道歉！」她表示，打高端的人大多是心甘情願，「政府沒有逼我們」，對打高端者而言，確實相信有保護力，只是保護力多少沒有人知道，要求衛福部做完三期認證，一定要給大家一個交代。

高嘉瑜批評，「政府應該要道歉，造成大家不便」，打高端民眾如果要出國，計畫可能因此拖延一到兩個月，她也強調，混打、重打有差別，相關實驗沒有經過嚴謹程序，令人質疑安全性，「不能說民眾因為要出國，所以要對自己健康負責，這是很不負責任的說法」。對於日前在臉書稱「打高端的朋友賺到了」，高嘉瑜也表示歉意，「確實是失言，深刻檢討」。

針對柬埔寨已有第三劑施打政策，台灣明年1月是否會展開？醫師也建議第三劑施打應按照年齡別開放，指揮中心是否有此規畫？陳時中說，不同的看法我們都會列入考慮，的確是有考慮明年1月底開放施打，但此規畫有待ACIP委員會來決定。

AZ+莫德納 百分百抗Delta

此外，-指揮中心已開放第一劑接種AZ疫苗者，可混打莫德納或BNT疫苗。台大醫院昨天公布AZ混打莫德納疫苗人體臨床試驗結果，AZ混打莫德納產生的中和抗體效價高於接種兩劑AZ，且間隔八周的抗體濃度高於四周；研究也發現，AZ混打莫德納對Alpha、Delta變異株的防護效果也較高，其中對Delta變異株保護力幾乎達百分之百。

至於AZ混打莫德納或BNT，哪一種效果較佳？台大醫院教學部主任盛望徽指出，國際研究顯示，就中和抗體效價觀察，莫德納疫苗稍高。

台灣大學副校長張上淳說，台大研究發現，受試者第二劑混打莫德納疫苗後，出現發燒副作用的比率較高，建議接種第一劑AZ疫苗者，若出現嚴重不良反應，可考量混打mRNA疫苗。

高端疫苗。（本報資料照片）
高端疫苗。（本報資料照片）
台大醫院19日公布混打人體試驗結果，台大副校長張上淳表示，無論混打哪一款mRNA...
台大醫院19日公布混打人體試驗結果，台大副校長張上淳表示，無論混打哪一款mRNA疫苗，整體防護效果都不錯。（圖：台大醫院提供）

高端疫苗 莫德納 陳時中

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