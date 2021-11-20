我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

打不完也捐不出去 高端300萬劑恐銷毀

台灣新聞組／台北20日電
（本報資料照片）
（本報資料照片）

指揮中心喊話解決高端困境，但高端疫苗打氣不佳。據統計，目前第一劑和第二劑接種已經施打142.2萬劑，使用量較其他疫苗低。立委高虹安質疑，高端簽約提供指揮中心500萬劑，根本用不完，為何不暫停交貨，避免更多的浪費。

高虹安表示，衛福部已放行371萬劑高端疫苗，庫存還剩202萬劑，近期又有近130萬劑進行檢驗，庫存增至300多萬劑，認為「既然打氣不佳，疫苗又有時效到期問題，是否可考慮配合去化進度，剩下約130萬劑先暫停交貨」，避免造成浪費。

陳時中表示，「疫苗不是上街購物隨買隨到，不能說疫情趨緩，就不照合約走。」考量5月疫情緊張，已於5月28日與高端簽訂合約，今年底交貨。

面對高端疫苗過剩，莫德納、AZ及BNT疫苗到貨充足，是否可能有疫苗過期及過剩危機。陳時中強調，疫苗希望物盡其用，疫苗要盡力使用，疫苗若過期用不完，仍必須銷毀。

另據中國時報報導，立委洪孟楷昨也在臉書指出，依目前的施打速度，預估超過七成、350萬劑疫苗將全都浪費，一劑約891元(台幣，以下同)，「31億多元人民納稅錢是這樣給政府糟蹋的嗎？」

洪孟楷說，陳時中日前在回覆立委質詢時所說「打不完只能銷毀」，對比三個星期前他還信誓旦旦說「多國洽談中（捐贈高端）。」如今改口打不完只能銷毀，只能銷毀、不談捐贈，是否代表沒有其他國家願意接受高端疫苗。

高端疫苗 陳時中 疫情

上一則

等了12年…傅崐萁搭同舟重回國民黨 引發黨內質疑

下一則

吳釗燮：兩岸從未像現在緊張 台灣將堅決自我捍衛

延伸閱讀

挨批「把高端當水」？陳時中：不然要怎樣

挨批「把高端當水」？陳時中：不然要怎樣
新聞評論／國事如麻 蔡只顧談三色豆 蘇演浩然氣

新聞評論／國事如麻 蔡只顧談三色豆 蘇演浩然氣
登記、預約都限6小時 混打挨批「趕火車」

登記、預約都限6小時 混打挨批「趕火車」
喝酒影片瘋傳 陳時中參選桃園市長難度增高

喝酒影片瘋傳 陳時中參選桃園市長難度增高

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
台灣大學15日舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（站立者）開嗆教育部。前排左一為聯發科技董事長蔡明介，左二為作家白先勇。（記者余承翰／攝影）

清大案延燒…教部要徹查大學 管中閔嗆「憑什麼」

2021-11-16 02:29
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫