打不完也捐不出去 高端300萬劑恐銷毀

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指揮中心喊話解決高端困境，但高端疫苗 打氣不佳。據統計，目前第一劑和第二劑接種已經施打142.2萬劑，使用量較其他疫苗低。立委高虹安質疑，高端簽約提供指揮中心500萬劑，根本用不完，為何不暫停交貨，避免更多的浪費。

高虹安表示，衛福部已放行371萬劑高端疫苗，庫存還剩202萬劑，近期又有近130萬劑進行檢驗，庫存增至300多萬劑，認為「既然打氣不佳，疫苗又有時效到期問題，是否可考慮配合去化進度，剩下約130萬劑先暫停交貨」，避免造成浪費。

但陳時中 表示，「疫苗不是上街購物隨買隨到，不能說疫情 趨緩，就不照合約走。」考量5月疫情緊張，已於5月28日與高端簽訂合約，今年底交貨。

面對高端疫苗過剩，莫德納、AZ及BNT疫苗到貨充足，是否可能有疫苗過期及過剩危機。陳時中強調，疫苗希望物盡其用，疫苗要盡力使用，疫苗若過期用不完，仍必須銷毀。

另據中國時報報導，立委洪孟楷昨也在臉書指出，依目前的施打速度，預估超過七成、350萬劑疫苗將全都浪費，一劑約891元(台幣，以下同)，「31億多元人民納稅錢是這樣給政府糟蹋的嗎？」

洪孟楷說，陳時中日前在回覆立委質詢時所說「打不完只能銷毀」，對比三個星期前他還信誓旦旦說「多國洽談中（捐贈高端）。」如今改口打不完只能銷毀，只能銷毀、不談捐贈，是否代表沒有其他國家願意接受高端疫苗。