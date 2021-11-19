登記、預約都限6小時 混打挨批「趕火車」

台灣自購605萬劑莫德納疫苗已全數到貨。(記者陳嘉寧／攝影)

中央流行疫情指揮中心17日宣布開放混打，18日限時六小時開放混打意願登記，約28萬多人完成登記，登記人數以「ＢＮＴ及莫德納 」皆可最多，完成意願登記後，今同樣「限時六小時」開放預約接種時間，最快20日開打。混打從政策宣布到開打僅三天，指揮官陳時中 表示，國人殷殷期盼加上第14輪醫院還有施打量能才盡速開放施打。

討論多時的混打終於開放，但從政策宣布到開打只有三天，一路像趕火車，光是意願登記僅「六小時」，不少民眾批評，沒有足夠的考慮時間，且工作一忙就錯失意願登記的時機。

混打資格為9月25日前接種第一劑ＡＺ疫苗 ，且未打第二劑的18歲以上民眾，指揮中心發言人莊人祥表示，符合混打資格者有97萬人，18日開放意願登記後，約有28萬多人完成登記，占整體的二成八。同時選擇ＢＮＴ及莫德納最多，單選莫德納居次，單選ＢＮＴ位居第三。

日前指揮中心曾表示，混打僅開放至預約平台預約，不提供隨到隨打。不過，陳時中18日稱，既然已開放混打，只要符合混打資格者，預約殘劑也能混打。

指揮中心宣布混打，說好聽是「順應民意」，但旋風式開放卻像是在做表面工夫，告訴民眾「你的期待我都有聽到」，但能不能順利上車，就取決你的本事。

剛完成第14輪第二劑預約接種的民眾，自嘲像個傻子，預約完成後，混打隨之公布，只能怪自己做錯決定，安慰自己「投資理財有賺有賠」。

指揮中心曾表示，混打僅開放至預約平台預約，但昨又稱只要符合混打資格者，預約殘劑也能混打。這也表示手速不快的人，想要有混打機會，最終還是得靠自己預約殘劑自救。指揮中心口口聲聲說，尊重國人疫苗的選擇權，但這權利終究不在民眾自己手上，而是掌握在指揮中心。