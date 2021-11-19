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首例新4劑高端戰士 打前2劑抗體陰性 混打後才呈陽性

台灣新聞組／台北19日電
首例「新四劑高端戰士」誕生，也讓高端保護力再受討論。(本報資料照片)
首例「新四劑高端戰士」誕生，也讓高端保護力再受討論。(本報資料照片)

台灣首例「新四劑高端戰士」誕生，也讓高端保護力再受討論。打完二劑高端疫苗後抗體呈陰性，後續混打ＡＺ加莫德納，抗體呈陽性。專家指出，抗體高低不等於疫苗保護力，只是高端未完成三期，保護力本來就不得而知，近期台灣亦在討論開放邊境，專家呼籲，無論哪種疫苗，應比照出國高端族，追加至第三、第四劑才考慮開放。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，台灣做法是根本否定高端疫苗有效性，把高端當水，所以是重打不是混打。王任賢表示，學理上疫苗混打沒問題，但中央流行疫情指揮中心說打高端民眾，若要出國要再接種國際疫苗，已經是否定高端疫苗。

萬芳醫院精神科醫師潘建志18日分享台灣首例新四劑高端戰士，為一名30多歲醫護人員，參與高端臨床試驗，後續因符合公費新冠疫苗資格，檢測抗體，結果呈陰性，以為自己是對照組，先後接種ＡＺ以及莫德納疫苗，高端後續公布二期試驗結果，他竟為實驗組。他接種四劑疫苗後，目前沒有血栓或心肌炎症狀。

中研院院士陳培哲表示，接種疫苗後產生的抗體高低，並不等於疫苗保護力，疫苗保護力需要完成三期臨床才能得知，高端的三期臨床還在進行中，對於高端的保護力本來就不得而知，加上高端未獲得國際認證，當各國都以疫苗接種當作入境門檻時，高端族就被迫處於「不公平」的局面。

高端抗體爭議，指揮中心發言人莊人祥依照高端於《刺胳針呼吸醫學》發表的報告說明，903人測試抗體，追蹤57天，有二人未檢出抗體，陽性率達99.8％。

北醫附醫臨床試驗中心主任劉明哲表示，不只高端會有接種後未產生抗體的情形，任一種疫苗都可能發生。

此外，王任賢說，任何疫苗要等前一個疫苗效價降低才可以混打其他疫苗，多要隔六個月，因為疫苗怕與既有抗體衝突，但高端28天就可再打其他國際疫苗，就是把它當水，否定高端，既然否定前者，後面當然就是重打。

王任賢表示，全世界混打新冠肺炎疫苗最多只有打三劑，台灣是世界首例打四劑，已無法可循。

國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民也批評，指揮中心在完全沒有實證資料下，就開放高端族重打國際疫苗，風險國人自負，臨床醫師提供諮商，是無能、不負責任。

高端疫苗 台灣 莫德納

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