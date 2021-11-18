陳時中：我負高端政治責任 立委：3+11都沒負責了

衛福部長陳時中（左）17日前往立法院，就接種高端疫苗入境他國相關議題備詢。(記者曾學仁／攝影)

中央流行疫情指揮中心日前公布，接種高端疫苗 者如有出國需求，在接種28天後，可施打3款國際認證疫苗，外界質疑混打安全疑慮，出了問題，誰來負責；對此，指揮官陳時中 連兩天回應，前天「國家有法律、藥害的相關救濟制度，我無法負責。」引發砲轟；昨天則說「所有相關政策，我們政務官都負政治責任。」

對於陳時中「將對相關政策負起政治責任」一席話，立委蔡壁如批，「我要問，3+11都沒有負責了，現在的陳時中又要拿什麼來負責？」

立委蔣萬安昨於立法院社會福利及衛生環境委員會表示，不管高端疫苗混打，還是重打、加打、白打、亂打，這些都是政治口水，民眾關心的是加打疫苗是否安全，但指揮中心尚無法提出安全性證明。

指揮中心最新統計，已有18名接種高端疫苗民眾混打其他疫苗，包括AZ的3人、BNT的6人、莫德納 9人。

不過，衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）最新專家會議紀錄顯示，與會專家認為，目前尚無高端與其他新冠病毒疫苗交替使用安全性與有效性的臨床試驗或研究實證，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。

指揮中心發言人莊人祥稱接種高端疫苗者混打其他疫苗，不是重打，是加打。柯文哲昨再酸，「0+N等於N…」。