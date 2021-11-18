台AZ開放混打 明年1月追打第3劑有譜

中央疫情指揮中心17日宣布，AZ疫苗開放混打。(本報資料照片)

台灣民眾期盼AZ疫苗 混打mRNA疫苗，中央疫情指揮中心昨天宣布，已接種第一劑AZ疫苗者可於今日上午10時至下午4時至1922平台進行混打mRNA疫苗意願登記，據統計，約225萬人符合資格，但須間隔滿8周後才能混打，初估97萬人可選擇混打。

該選擇舊愛（AZ），還是新歡（BNT 、莫德納 ）？指揮中心公布台大醫院「AZ+莫德納」混打研究期中報告，共收案400人，預計追蹤到明年2月，初步發現，混打組的抗體反應明顯高於接種兩劑AZ組，且與兩劑接種莫德納組抗體反應相當。

在副作用上，與接種兩劑AZ疫苗者相較，混打「AZ+莫德納」者在注射疼痛、疲倦感、肌肉痠痛及發燒比率較高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，「混打是否優於施打AZ疫苗，見仁見智」。

ACIP委員、台大醫院小兒部感染科教授張鑾英、林口長庚副院長邱政洵均持相同看法，BNT跟莫德納等mRNA疫苗第二劑反應較強烈，想混打者應有心理準備。

對於指揮中心開放混打意願登記「時間很短、消息突然」，邱政洵表示，專家小組應先公布臨床數據，讓民眾在充分了解之後，做出選擇；再者，「高端與他牌疫苗混打」研究不足，欲出國者必須打4劑，確實不是理想作法，但為了讓少數民眾順利出國，只能如此。

目前許多國家開始追加第3劑疫苗接種，鄰近的日本也於11月11日批准BNT疫苗作為第3劑接種，預計於12月為18歲以上民眾接種。至於台灣何時啟動第3劑接種，指揮中心發言人莊人祥表示，到明年1月1日前第2劑接種滿6個月者，主要是1到3類，僅約26萬多人；但近期ACIP將開會討論第3劑接種事宜。

莊人祥表示，ACIP專家委員將視疫苗供應情形、民眾意願和文獻以及各國施打情況規畫第三劑。估計到明年之前，符合接種間隔者約26.3萬人。

另民眾關心明年是否可摘下口罩，莊人祥則表示，有些專家較悲觀，認為因為疫情因變異株會再有變化，不過仍要看第二劑接種或第三劑接種狀況，以及還有國際病毒株變化而定。