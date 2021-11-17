高端混打追加兩劑若出事 陳時中：我無法負責

衛福部長陳時中16日坦言，高端混打「程序上而言可以稱做重打」。（本報資料照片）

指揮中心日前宣布，因應民眾出國需求，曾接種高端疫苗 者可混打其他國際疫苗。但台北市長柯文哲 日前嗆「這不是混打，是重打」，昨再開砲不懂醫學就算了，懂的話愈想愈生氣，批蔡政府把人民當「實驗白老鼠」。衛福部長陳時中 昨則說，「（柯）講的也有他的道理在」，坦言「程序上而言可以稱做重打」。

「有道理」是否代表認同柯文哲說法？陳時中又解釋，大家都有意見，各有其道理，但「重打」表示原來疫苗效力不足、沒效果，所以才會重打，「現在情形不是這樣，雖然抗體還是夠，但是因國外相關規定，所以開這條路解決問題」。

不過，陳到立院答詢時立委問他要不要簽切結書，打四劑疫苗若出事他要負責，陳時中答說他沒有辦法負責，但國家有法律、有藥害救濟制度，不是用個人在講任何事，但他願意承擔政治責任。

民眾黨立委賴香伶昨質詢問陳時中，打高端者出國須重打疫苗，是混打還重打？陳時中先回應，「基本上是一種混打再加打」。賴香伶接著說，混打是第一劑打AZ、第二劑打不同疫苗，打完高端的人若要到美國，一定要重新打不同疫苗，應可視為重打；陳時中接著則說，「委員這樣解釋是對的」，在整個打上面是混打，程序上而言可以稱做重打。但陳也解釋，若說是重打，可能被誤會是之前打的無效。

不過，指揮中心發言人莊人祥隨後受訪強調「這是加打」，如果打完兩劑高端，沒有要出國，不建議再做加打。

柯文哲昨則說，包括AZ混打BNT、莫德納，全世界有臨床實驗，台灣到現在為止中央卻還不肯給混打，而高端沒做臨床試驗，反而要上線，這個混打更好笑，「簡直是實驗的白老鼠」。他在市議會答詢時說，打高端的人有「滿滿的台灣價值」，還笑說「我知道你有為難，你是為黨犧牲」。

至於也施打高端疫苗的蔡英文總統未來若要出國，是否須重打疫苗？陳時中說，「以總統層級出外訪問，各國會有類似外交泡泡的禮遇措施」。總統府則未回應此事。