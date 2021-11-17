我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

高端混打追加兩劑若出事 陳時中：我無法負責

台灣新聞組／台北17日電
衛福部長陳時中16日坦言，高端混打「程序上而言可以稱做重打」。（本報資料照片）
衛福部長陳時中16日坦言，高端混打「程序上而言可以稱做重打」。（本報資料照片）

指揮中心日前宣布，因應民眾出國需求，曾接種高端疫苗者可混打其他國際疫苗。但台北市長柯文哲日前嗆「這不是混打，是重打」，昨再開砲不懂醫學就算了，懂的話愈想愈生氣，批蔡政府把人民當「實驗白老鼠」。衛福部長陳時中昨則說，「（柯）講的也有他的道理在」，坦言「程序上而言可以稱做重打」。

「有道理」是否代表認同柯文哲說法？陳時中又解釋，大家都有意見，各有其道理，但「重打」表示原來疫苗效力不足、沒效果，所以才會重打，「現在情形不是這樣，雖然抗體還是夠，但是因國外相關規定，所以開這條路解決問題」。

不過，陳到立院答詢時立委問他要不要簽切結書，打四劑疫苗若出事他要負責，陳時中答說他沒有辦法負責，但國家有法律、有藥害救濟制度，不是用個人在講任何事，但他願意承擔政治責任。

民眾黨立委賴香伶昨質詢問陳時中，打高端者出國須重打疫苗，是混打還重打？陳時中先回應，「基本上是一種混打再加打」。賴香伶接著說，混打是第一劑打AZ、第二劑打不同疫苗，打完高端的人若要到美國，一定要重新打不同疫苗，應可視為重打；陳時中接著則說，「委員這樣解釋是對的」，在整個打上面是混打，程序上而言可以稱做重打。但陳也解釋，若說是重打，可能被誤會是之前打的無效。

不過，指揮中心發言人莊人祥隨後受訪強調「這是加打」，如果打完兩劑高端，沒有要出國，不建議再做加打。

柯文哲昨則說，包括AZ混打BNT、莫德納，全世界有臨床實驗，台灣到現在為止中央卻還不肯給混打，而高端沒做臨床試驗，反而要上線，這個混打更好笑，「簡直是實驗的白老鼠」。他在市議會答詢時說，打高端的人有「滿滿的台灣價值」，還笑說「我知道你有為難，你是為黨犧牲」。

至於也施打高端疫苗的蔡英文總統未來若要出國，是否須重打疫苗？陳時中說，「以總統層級出外訪問，各國會有類似外交泡泡的禮遇措施」。總統府則未回應此事。

高端疫苗 陳時中 柯文哲

上一則

新聞評論／沒肩膀的陳時中 蔡英文能忍多久？

延伸閱讀

蔡英文若出國要重打疫苗？陳時中：有外交泡泡禮遇措施

蔡英文若出國要重打疫苗？陳時中：有外交泡泡禮遇措施
陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理
高端開放混打 柯文哲沈富雄籲政府「承認重打」

高端開放混打 柯文哲沈富雄籲政府「承認重打」
柯文哲批高端非混打是重打 陳時中：有他的道理

柯文哲批高端非混打是重打 陳時中：有他的道理

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
衛福部長陳時中（右二）飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（視頻截圖）

女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理

2021-11-12 02:30

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡