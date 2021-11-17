新聞評論／沒肩膀的陳時中 蔡英文能忍多久？

立委問陳時中要不要簽切結書，民眾打四劑疫苗若出事他要負責，陳時中說他沒有辦法負責，但國家有法律、有藥害救濟制度。（記者陳正興／攝影）

指揮中心宣布，打高端疫苗 的民眾若要緊急出國，可再打兩劑的AZ、BNT或莫德納等國際認證疫苗。連日來，朝野為了這是「重打」、「混打」吵得不可開交，發言人莊人祥16日又提出「加打」的說法，陳時中 更說民眾打四劑若出事，他沒辦法負責，國家有藥害救濟制度。民眾要問，蔡英文總統、副總統賴清德 能接受陳時中這種態度嗎？

高端疫苗未能取得絕大多數國家的認證，指揮中心匆促開放打高端疫苗的民眾再打兩劑的AZ或mRNA疫苗，並定調是「混打」；醫師出身的台北市長柯文哲嗆中央「請大大方方承認這不是混打，而是重打」，陳時中不敢強辯，受訪時坦承「講的也有他（指柯）的道理在，整體疫苗上，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」，基本上是承認「重打」的說法，

不過，到了立法院，陳時中態度丕變，強調高端抗體是無效才叫「重打」，但高端抗體還在，所以是「混打」；不過，立委問他要不要簽切結書，打四劑疫苗若出事他要負責，陳時中又說他沒有辦法負責，一副「好官我自為之」的態勢。

有長官如此，底下的官員當然也如法炮製。指揮中心發言人莊人祥回應「白打高端，等於是重打」的質疑，他避開重打、混打的糾葛，自己想出「加打」的新名詞，字面看起來比較中性，無法被歸類為「混打」 或「重打」，既不得罪長官，在野陣營也不知從何反駁，看來是這次高端疫苗風波以來最高明的回應。之前柯文哲嗆莊人祥智商只有70，這時恐怕要另眼相待了。

當然，能想出用「加打」取代「重打」、「混打」，莊人祥的頭腦並不簡單，對外界指民眾打完高端後去混打（或加打），卻領到新的小黃卡，認為根本不是混打，而是重打。莊人祥反應很快，稱沒有規定這麼仔細，再領一張小黃卡可能是「接種單位有誤會」，其實只要在原來的小黃卡往下填就可以。說真的， 莊人祥確是指揮中心不可或缺的人才。

只是，不認「重打」也好，硬說「混打」也行，甚至改說「加打」也沒關係，小黃卡要不要換新更無所謂，目前指揮中心進行的混打實驗都是第一劑打AZ或mRNA疫苗，第二劑改打其品牌疫苗，並未研究第一劑打高端（或打完兩劑），接著再打AZ或mRNA疫苗，手頭上沒有任何數據，混打間隔也沒有半年時間，根本就是冒險、急就章的補救作法。

更糟的是主其事的官員毫無肩膀，連負責的話都說不出口，全部都推給認定率趨近於零的藥害救濟，一句「我沒有辦法負責」的直白話，讓即使沒有選擇打高端的民眾聽了都會有氣，真不知當初捲袖把手臂獻給高端的蔡英文、賴清德還能忍受陳時中多久？