疫苗多到要送人 還不打第2劑？蘇貞昌：那是高端

行政院長蘇貞昌16日在立院答詢。（記者陳正興／攝影）

行政院長蘇貞昌3月22日打完第一劑AZ疫苗後，至今未打第二劑。國民黨立委魯明哲昨在立院呼籲，蘇應盡速打第二劑，鼓勵長輩出來打第二劑。蘇重申，「疫苗不夠我不搶」。魯說，現在疫苗都要送人了，蘇脫口回應，「那是高端」。

新冠肺炎疫苗屢傳副作用，讓65歲以上長輩打完第一劑，不願出來打第二劑。魯明哲昨在立院詢問蘇貞昌，打完第一劑AZ後，至今已隔八個月，是否已打第二劑？蘇回應「沒有」。

魯明哲說，蘇貞昌打完第一劑後八個月不打第二劑，難道是在幫AZ疫苗做耐力測試？並指出目前65歲以上長輩，還有13%不願打第二劑，蘇應配合帶頭施打第二劑，鼓勵長者出來打。

蘇貞昌解釋，他是因「疫苗不夠我不搶」，現在還有200多萬人沒有打（指等候AZ疫苗第二劑人數）。魯質疑，疫苗怎麼會不夠，疫苗要送人了。蘇脫口說，「那是高端」，引發議場一片笑聲。

魯明哲也詢問，為何買到AZ疫苗是即期品？衛福部長陳時中 說，這批AZ疫苗到貨前廠商提醒效期短，問要不要，台方估算203萬人等第二劑，59萬劑應可在安全效期內使用完，往後延又不知下批什麼時候來，所以接受，安全有效最要緊。

魯明哲要求未來應把關至少效期要三個月以上，陳時中回應，要求不過分，但不一定有必要，像去年流感疫苗 不足，也是在世界各地調貨，重點是安全有效。

魯明哲也詢問，政府買AZ疫苗有比照要求名間採購應產地直送原則？陳時中說，政府都是跟AZ總公司往來，總公司出的話都認，來台灣 要封緘檢驗，安全合格才會讓大家使用。