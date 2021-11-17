高端也有即期品？9月才封緘 24萬劑月底到期

高端疫苗。報系資料照 吳亮賢

AZ疫苗日前出現「即期品」，引發軒然大波，國產高端疫苗 疑似也有「即期品」。據衛福部食藥署公布資料，有三批9月底才完成封緘、總數近24萬劑的疫苗，效期竟只到11月底，效期最近的一批，今天就已到期。且其他批次也出現從封緘完成到有效期限超過半年的情況，疑似已被延長效期。

針對高端疫苗效期爭議，指揮官陳時中 昨說，所有藥品、疫苗都有效期，這是國際規範，剛出來的新藥或疫苗因時間還短，安定性試驗得到的時間也短，隨著出場時間愈久，可檢驗時間也會愈長，新藥和新疫苗EUA都會滾動式做安定性試驗後，展延效期。

根據食藥署資料，批號為SP2102V、SP2103V、SP2104V，完成封緘的日期是9月28日和9月29日，但有效期限卻分別只到11月17日、11月20日和11月24日，疑似出現「即期品」。

另外，從食藥署資料來看，其他有五批疫苗完成封緘時間在9月底到10月底間，若以有效期半年來看，有效期應不會超過明年3月，但食藥署公布的有效期限已到明年4、5月底，疑似已延長有效期限。

高端發言人李思賢說，藥品檢驗封緘是產品品管檢驗程序，「不一定會全數用於交貨」，「封緘放行數」不一定等於「疫苗交貨數」，各家疫苗的交貨數都會比封緘數少；而SP2102V至04V這三批疫苗，並非「交貨批疫苗」，主要用途做檢驗封緘的檢測 方法比對，用以建立檢驗趨勢參數的生產批次。

生技業人士說，高端疫苗說的「延長有效期限」確實不罕見，至於那三批「即期疫苗」到底有沒有用於供貨，可能要衛福部才知道。