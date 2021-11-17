昔挺高端今噤聲 前綠委轟陳建仁：沒責任感

外交部表示，前副總統陳建仁應立陶宛外交部邀請，20日將以「台灣是民主的試金石」為題發表演說。（本報資料照片）

指揮中心日前宣布，曾接種高端的民眾，若有出國需求，可混打AZ、BNT及莫德納疫苗，引發民眾必須「重打」疫苗才能出國的批評聲浪。前民進黨立委郭正亮表示，他對前副總統陳建仁很有意見，當初護航高端成什麼樣子，現在卻跑去立陶宛 、波蘭，回來以後再隔離，等於可以躲一個月，沒有責任感。

郭正亮16日在朱學恒直播中直言，圈內人都知道，陳建仁挺高端的程度遠超過陳時中，結果陳建仁連一句話都沒有，沒有公道、沒有責任感。郭正亮透露，他最近都在看臉書，以前幫高端辯護那群人，還有好幾個醫師，現在全部都不見了，都不談高端了。

郭正亮強調，這個政策錯誤到這種程度，監察院不介入調查彈劾？簡直是離譜，這在任何國家一定究責到底。

根據中央廣播電台8月20日報導，前副總統陳建仁認為，高端疫苗 是傳統蛋白質平台，相較於腺病毒載體（AZ疫苗）和mRNA（莫德納、BNT疫苗），副作用較低。評斷疫苗保護力需要檢測綜合抗體效價，陳建仁說，施打高端疫苗後綜合抗體效價比施打兩劑AZ疫苗更高出3.4倍，「所以是相當有效的」。

另外，前副總統陳建仁當時也為高端新冠肺炎疫苗的「免疫橋接」背書，強調這是WHO最近提出的主張，很多國家也都用「免疫橋接」方式替代第三期。

本報系聯合報報導，目前僅紐西蘭、帛琉、印尼與貝里斯四國承認高端疫苗，接種高端疫苗的前副總統陳建仁將出訪波蘭及立陶宛，是否能夠順利成行？ 中央疫情指揮中心發言人莊人祥對此僅說，有些國家認可高端，如紐西蘭，但入境後也須隔離14四天，有些國家雖不認可高端，但針對特定國家，則可不用檢疫，也能直接入境，不清楚立陶宛做法。

另據中國時報報導，外交部發言人歐江安則說，陳建仁在公衛、科學領域的專業成就，及台灣 作為民主自由堡壘受到國際社會重視，這次以貴賓身分受邀訪問歐洲，在重要的國際論壇發表專題演說、深化台灣與民主社群的連結及友好關係，因此入境時分別獲得當地的禮遇安排。

但究竟是何種禮遇安排，歐江安並未說明，只強調，一般民眾入境時，仍須遵守當地國的檢疫隔離規定。