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遏哄抬價格 防疫旅館漲逾2成砍補助

台灣新聞組╱台北17日電
明年農曆春節預估防疫旅館需求量大，花蓮縣府盤點，目前仍有五成空房。(本報資料照片)
明年農曆春節預估防疫旅館需求量大，花蓮縣府盤點，目前仍有五成空房。(本報資料照片)

有民眾反映向防疫旅宿業者更改時間和天數時被業者漲價，交通部長王國材昨表示，防疫旅館若超出原本價格兩成就叫哄抬價格，每房1天1000元(台幣，下同)就會停止補助，會請觀光局加強督導，另最近也把從12月14日到1月31日的防疫旅館住房補貼，從1房1000元提升為1500元，讓防疫旅舍更有意願調整供需，觀光局與地方相關單位有聯繫網路。

有民眾反映防疫旅館不夠，王國材說不會，根據「防疫旅宿查詢平台」已公布12月14日至明年1月31日，很多原本確實快客滿，但改實施「7+7」後多出一輪，很多幾乎都變黃或綠燈，觀光局和地方單位會全程看旅館夠不夠，交通部會全力注意供需情形。

行政院長蘇貞昌在答覆立委許淑華質詢時說，可預見春節會有這個問題，前天開會盤點，目前旅館數量確有不足，但春節期間多少人返台要訂機票，交通部可從中預見各種數據高低變化，再預作調整因應。

指揮中心發言人莊人祥則說，今日上午10時起開放集中檢疫所線上訂房，專供春節返鄉「7+7」方案的入境旅客，首波開放12月14日至31日訂房，第二波將於11月23日開放至明年2月5日訂房，共計6個梯次，每梯次3600房，提供2萬1600間集中檢疫所房間。

防疫 旅館 觀光

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