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新聞評論／四劑帝國 程序正義遭竊的總示範

聯合報社論

被譽為「愛國疫苗」的高端，三個多月來有77萬人接種；但由於該疫苗僅獲四個國家認可入境，一夕淪為國際「棄兒疫苗」。為解決「高端族」的出國問題，指揮中心宣布他們可以「混打」兩劑國際認證疫苗；但如此一來，這些高端國民等於得接種四劑疫苗。為此，網民譏稱台灣將變成全球唯一的「四劑帝國」；至於人體承受四劑不同疫苗的副作用如何，政府則稱還在研究。

「愛國手臂」淪落為「四劑公民」，並不是一個輕鬆的玩笑或無心之失，而是政府連續的離譜決策所鑄成。其源頭，始於蔡政府標榜的「國產疫苗」召喚，以為民粹或愛國光環可以壓倒科學理性，導致官員和專家不斷對高端放水護航；從而使國民在「愛國心」驅使下，接種了這支疫苗。如今，政府只能讓他們加打兩劑其他疫苗，以示彌補；但這些人被高端貽誤的時光和信任，也只能自己默默吞下了。

「高端泡泡」的形成，始於蔡總統的積極吹捧與帶頭施打，其間穿插著衛福部官員和醫療專家小組的各色曲意護航，到了手段惡劣、無所不用其極的地步。其中最關鍵的問題，就是「程序正義」遭到竊取：理應扮演把關角色的行政官員和醫療專家一味聽從政治指令，放棄自己的專業堅持，把本質薄弱的高端塑造成全球第一支使用「免疫橋接」的疫苗，完全略過第三階段臨床試驗。正因為這樣嚴重的程序缺陷，高端迄今沒有受到國際承認。

回顧高端疫苗取得政府承認的過程，每個轉折都充滿政治扭曲和私心，到了不顧吃相的地步。5月底，正值華航／諾富特及萬華疫情在台擴散的高潮，每天有十多人染疫身亡；台灣僅少數AZ疫苗到貨，民眾為疫苗不足議論紛紛。衛福部卻在此時，與尚未進行三期試驗的高端簽下500萬劑的採購合約，每劑高達800多元。與此同時，衛福部也先一步安排一批「免疫橋接派」專家進入專家會議，為高端的緊急使用授權（EUA）部署護航。

6月初，中研院院士陳培哲因憂心疫苗審查委員會無法維持獨立性，憤而辭去審查委員之職。其後數日，美國食藥局（FDA）覆函台財團法人醫藥品查驗中心，稱「免疫橋接」的科學地位未定，並不可行，等於打臉高端。然而，衛福部專家會議仍於7月中高票通過高端疫苗的授權製造，將高端疫苗推上施打枱。當天投下同意票的18名專家，如今面對自己造成的「四劑帝國」窘境，不覺得自己有愧專業良知嗎？

事實上，當時不少輿論也曾高呼，高端的授權不應跳過正當程序，否則無法取得國際認同。但在政府的民粹操作下，這種要求服膺科學理性與程序正義的主張，卻被抹黑為「唱衰」國產疫苗。另一方面，郭台銘在5月間即向政府提出BNT疫苗捐贈方案，卻被拖了七周，直到7月中才完成採購合約。不難想像，政府刻意拖延郭董捐購BNT，目的就是為了護航高端；而台灣疫苗覆蓋率落後，也是被此一私心所拖累。

儘管蔡政府千方百計護航高端，但全台接種高端疫苗的人口僅70多萬人；這顯示，這支迷魂香並沒有說服太多民眾，但仍有許多人聽信了政府的說詞。值得警惕的是，在這類事關民眾健康的議題上，蔡政府都可以如此肆無忌憚地扭曲科學理性、罔顧國際規範，使整個行政體系不問是非黑白地向政治傾倒；如果我們的程序正義繼續失竊，台灣的民主還剩下什麼？

淪為四劑帝國的台灣，該想想：我們為何造就了大膽的道德竊賊？

高端疫苗 台灣 BNT

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